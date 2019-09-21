Xiaomi'nin Ekranla Sarılı Telefonu Göründü

Ekranı kenarlarını kaplayan bir Xioami telefonu, internette kendini gösterdi!

Xiaomi'nin Ekranla Sarılı Telefonu Göründü

Telefon üreticiler, son yıllarda ekranları ön yüzden kenarlara taşırmayı tercih edebiliyorlar. Bazen bunu bir adım öteye götüren telefon firmaları, fiziksel düğmelerden vazgeçebiliyor. Huawei ve Vivo bunun iyi birer örneği ancak Xiaomi, daha da ileri gitti.

Twitter'daki Ice Universe tarafından paylaşılan bir görüntüde Xiaomi'nin MIX Alpha adlı bir telefonu gösterdiğini görüyoruz. Resimden ekranın kenarlara doğru tamamen kıvrıldığı, kenarda saatin gösterildiği anlaşılıyor. Resimde telefon, birkaç cilt kitabın arasında bulunuyor ve kenar kısmıyla, ışıklı bir kitaba benziyor.

Ice Universe'e göre ekran, arkaya kadar kıvrılıyor olabilir, ancak resimden bunu anlamak mümkün değil. Böyle bir ekranda kenarlara neredeyse sürekli olarak dokunacağınızdan, bu duruma karşı iyi bir çözüm geliştirilmiş olması gerekiyor. Vivo'nun bu konuda başarılı olduğu biliniyor.

Sızan postere göre Xiaomi, telefonu Xiaomi Mi 9 Pro 5G ile aynı tarihte, 24 Eylül'de tanıtacak.

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