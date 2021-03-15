Xiaomi'den Flaş Basın Açıklaması!

Xiaomi, ABD Savunma Bakanlığı'nın Xiaomi'yi bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" tanımlaması ile ilgili açıklamada bulundu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamayı noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz:
"Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı'nın Xiaomi'yi bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi'nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı "Başkanlık Emri" kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi'nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV'ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
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