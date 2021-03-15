Xiaomi'den Flaş Basın Açıklaması!

Xiaomi, ABD Savunma Bakanlığı'nın Xiaomi'yi bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" tanımlaması ile ilgili açıklamada bulundu.

Xiaomi'den Flaş Basın Açıklaması!

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