İşlemci Pazarında İşler Kızıştı: AMD mi Daha Çok Satıyor; Intel mi?

İşlemci talebi arttıkça AMD de Intel'e karşı olan elini kuvvetlendiriyor. Peki ama oranlar nasıl; kim daha fazla işlemci satıyor? İşte yeni işlemci raporu.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Intel'e Karşı Elini Güçlendirdi

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