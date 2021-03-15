İşlemci Pazarında İşler Kızıştı: AMD mi Daha Çok Satıyor; Intel mi?

İşlemci talebi arttıkça AMD de Intel'e karşı olan elini kuvvetlendiriyor. Peki ama oranlar nasıl; kim daha fazla işlemci satıyor? İşte yeni işlemci raporu.