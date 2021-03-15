İşlemci Pazarında İşler Kızıştı: AMD mi Daha Çok Satıyor; Intel mi?

AMD, CPU pazarında Intel'e karşı ciddi bir zemin oluşturdu ve yakın zamanda, 2006 yılından bu yana ilk kez masaüstü bilgisayar pazar payında rakibini geride bıraktı. Her 2 işlemci üreticisin karşılaştığı mevcut stok sorunları da göz önüne alındığında, satışları tüketici talebiyle ilişkilendirmek oldukça zor, ancak Puget Systems tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, masaüstünde önde gidiyor.
Puget Systems, iş istasyonları ve iş bilgisayarları ile tanınan bir sistem kurucusu ve sistem kurucular, sistem bileşenlerine pazar tarafından ne kadar çok talep olduğunu anlamak için destek alınabilecek otoriteler arasında kabul görüyorlar. 2019'da Ryzen 3000'in piyasaya sürülmesiyle beraber talebin artığına işaret eden Puget Systems, yeni Ryzen 5000 serisi ile beraber de bu talebin yükseldiğini not ediyor.
AMD, şu anda Intel'e karşı genel masaüstü pazar payında yüzde 0.8'lik bir farkla lider konumda. Fakat buna karşın Intel, masaüstü CPU cephesinde bu turu kaybetmiş olsa da, dizüstü bilgisayar ve sunucu işlemcileri pazarında ezici üstünlüğünü korumayı sürdürdüğünü de not edelim.
Tablolara baktığımızda, masaüstü işlemci pazarında uzun bir süredir Intel'in büyük bir farkla lider götürdüğü yarışta, son anda AMD öne geçmiş gibi görünüyor. Tüm işlemciler toplamında ise Intel hala büyük oranda liderliğini sürdürüyor. Ancak aradaki fark, 2006'dan bu yana en düşük seviyeye ulaşmış durumda.
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