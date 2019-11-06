Xiaomi'den İlgi Çekecek İki Telefon

Xiaomi'nin Note serisi, güçlü bir kamerayla geri döndü. İspanya'da Redmi Note 8T ile duyurulan Mi Note 10, ilk kez 108MP kamerayla gelen telefon olma özelliğine sahip.
100 milyon pikselden oluşan fotoğraflar, beklediğiniz yüksek kaliteyi size sunuyor. Ana sensöre 5MP'lik 5x optik zum özellikli lens, portre fotoğraflar için 2x zoom destekli bir başka 12MP telefoto lens, 20MP ultra geniş lens ve 2MP makro lens eşlik ediyor. Etkileyici özellikler burada bitmiyor. Samsung Galaxy S10 gibi kavisli bir ekran yapısıyla gelen cihaz, 5.260mAh kapasitesinde pile yer veriyor.
Xiaomi Mi Note 10, genellikle uygun fiyatlı telefonlar çıkaran Xioami'nin ağır siklet telefonu, ancak büyük bir ilgiyi üzerine çekip çekmeyeceği merak konusu.
Xiaomi Redmi Note 8T'de Neler Var?
Redmi Note 8T, 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensörüyle geliyor. Camla kaplı olması, Redmi Note 8T'ye üst düzey bir görünüm kazandırıyor. 4.000mAh pil kapasitesine sahip olan telefon, iyi bir orta seviye işlemciyle geliyor.
Asıl ilgiyi çekecek telefon Redmi Note 8T olabilir, çünkü cihazın İngiltere fiyatı sadece 170 sterlin (yaklaşık 220 dolar); yani cihaz, özellikleri için oldukça uygun bir fiyata sahip.
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