Xiaomi, İlginç Görünümlü Mi Mix Alpha'yı Erteledi

Xiaomi, neredeyse tamamı ekran olan geleceğe yönelik Mi Mix Alpha konseptini eylülde göstermişti. Firmanın iddiasına göre konseptin ekran oranı, yüzde 180,6 idi ve aralık ayının sonunda kısıtlı olarak satışa sunulacaktı.
Şimdi ise Xiaomi'nin Mix Alpha'nın çıkışını ertelediği ortaya çıktı. Firmanın Abacus News'a yaptığı açıklamaya göre telefonun bir çıkış tarihi, artık yok. Bununla birlikte firma, yeni bir tarihi en yakın zamanda açıklayacağını söylüyor.
Xiaomi'nin telefonu neden ertelediği bilinmediği gibi, ertelemenin birkaç hafta mı yoksa birkaç ay mı olduğu da bilinmiyor. Firma, telefonu duyurduğu sırada birkaç örnek cihazı göstermişti.
Mi Mix Alpha, sıra dışı tasarımının yanında 108MP kamera, 12GB RAM, 512GB depolama, Snapdragon 855+ yonga seti, 5G bağlantısı gibi üst düzey özelliklere sahipti. Tüm bu özellikler, cihazın Çin'deki fiyatının yaklaşık 2.800 dolar ile pek ucuz olmayacağı anlamına geliyor.
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