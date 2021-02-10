Xiaomi, iPad'e Rakip Olmak İçin 2018 Yılında Çıktığı Tablet Alanına Dönüyor

Eğer orta seviye bir tablet arıyorsanız, Apple'ın iPad 10.2 (2020) gibi giriş seviyesi ürünlerinin sahip olduğunuz az sayıda seçenekten biri olduğunu fark etmiş olmalısınız. Ancak görünene göre pazarın bu kısmındaki seçenekler, Çinli teknoloji firması Xiaomi ile beraber değişebilir.
Xiaomi, 2018 yılında tablet üretimini durdurmuştu ancak firma CEO'su Lei Jun'un söylediğine göre 2021 yılında bu durum değişiyor. Firmanın Weibo (Çinli bir sosyal medya ağı) sayfasında yayınlanan bir videoda Jun, bu yıl hem tablet hem de Mi Mix telefon serilerini geri getireceğini doğruladı.
En son Xiaomi tabletleri 2018 yılındaki Mi Pad 4 ve 4 Plus ürünleriydi ve bunlar, düşük masraflı, alt seviye Android tabletler olarak karşımıza çıkıyordu. Mi Mix serisi ise firmanın Mi serisinin altında ancak Redmi bütçe telefonlarının üzerinde yer alan akıllı telefonlardı ve bunların da en son örneğini 2019 yılının başlarında Mi Mix 3 ile görmüştük.
Son birkaç yıl içerisinde Xiaomi, orta seviye akıllı telefon pazarının önemli bir ismi haline geldi ve Mi 10T Pro, Mi Note 10 ve Poco F2 Pro gibi telefonlar, özellikleri için göreceli olarak düşük fiyatlar sunmaktaydı.
Ancak aynı zamanda firma, Xiaomi Mi 10 Pro gibi daha yüksek fiyatlı ürünleri ile premium kategorisine de adından söz ettirdi. Mi Mix serisinin geri dönüşü ile beraber firma, standart Mi serisini daha net bir şekilde üst seviye telefonlar olarak sunarken orta seviye telefonlar üretmeye devam edebilir.
Yine de Xiaomi'nin tablet hedeflerinin daha dikkat çekici olduğu söylenebilir. Daha önce de belirtildiği gibi şu anda orta seviye tablet alanında çok fazla ürün bulunmuyor ve Apple'ın giriş seviyesi iPad serisi bu kategorinin lideri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Xiaomi akıllı telefon formülünü uygulayabilirse ve göreceli olarak düşük bir fiyata iyi özelliklere sahip bir tablet sunarsa, Apple'ı bu alanda zorlamaya başlayabilir.
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