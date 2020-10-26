Xiaomi'den, Kayan Ekranlı ve Katlanabilir Bir Akıllı Telefon mu Geliyor?

Evet, önümüzdeki dönemde katlanabilir akıllı telefonları sıkça göreceğimiz aşikar. Xiaomi de bu akıma katılacak ancak Xiaomi katlanabilir akıllı telefon tasarımını baştan dizayn ederek fark yaratma hazırlığında.
LetsGo Digital tarafından ortaya çıkartılan patent örneğine göre Xiaomi'nin yeni telefonu hem katlanacak hem de aynı zamanda ekranı kayarak açılacak. Bu nasıl olacak derseniz, aşağıda da fotoğrafları görebilirsiniz.
Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı telefon Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawe Mate Xs benzeri şekilde kitap gibi katlanıyor, ancak telefonun tek ekranını aynı zamanda hafifçe aşağı doğru kaydırabiliyorsunuz. Böylece üst kenardan hoparlör ve çift kamera ortaya çıkıyor.
Bu arada telefonun arka kameralarına da dikkat: Arka yüzeyde 4 kamera ve duble çift lensin olduğu bir kamera bölümü de dikkati çekiyor. Öte yandan kamera bloğunun yüzeyden fazla çıkıntı oluşturmaması, yeni bir Galaxy Note 20 Ultra ile daha karşılaşmayacağımız anlamına geliyor.
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