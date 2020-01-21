Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 Aynı Gün Tanıtılabilir

Önümüzdeki haftalar önemli telefon tanıtımlarına sahne olacak. Görünüşe bakılırsa bu tanıtımlardan ikisi, aynı güne denk gelecek. Yeni bir sızıntı, Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20'nin aynı günde tanıtılacağını söylüyor.
Teknoloji sitesi GizChina'nın paylaştığı Xiaomi Mi 10 tanıtım posterinde telefonun 11 Şubat'ta tanıtılacağı yazıyor. Kaynağı belli olmayan posterin sahte olma ihtimali elbette var. 11 Şubat'ın aynı zamanda Samsung'un San Francisco'daki Unpacked etkinliğinin gerçekleşeceği tarih olduğunu biliyoruz. Samsung'un etkinliğinde Galaxy S20'yle birlikte Galaxy Fold 2 ve bir kablosuz kulaklıkla da tanışabiliriz.
Xiaomi'nin tanıtım tarihi doğruysa, firmanın Samsung'un telefonunun çok konuşulacağı bu günde tanıtım yapmayı tercih etmesi oldukça ilginç. Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 işlemciyi kullanacak olan ilk telefon olması bekleniyor ancak Çin ve ABD'deki saat farkı, bu unvanı Galaxy S20'nin elde etmesini sağlayabilir.
Posterde görünen Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun görünümü, pek beklediğimiz gibi değil. Önceki dedikodular Mi 10'un Mi Note 10'a benzeyeceğini söylemişti ancak posterde görünen cihaz, diğer Xiaomi telefonlarına benziyor. Kamera düzeninin Mix Alpha'dan alındığı gözleniyor. Bunun anlamı kamera çıkıntısının ortadan kalktığı olabilir.
Mi 10'ların arka yüzünde dört kamera olacak gibi görünüyor, ancak şimdilik bildiklerimiz bunlardan ibaret. Sızıntılar hızla geldiğinden daha fazla bilgi için muhtemelen çok beklememize gerek olmayacak.
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