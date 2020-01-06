Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Özellikleri, Tamamen Sızdı!

Şubat ayında Barcelona'da gerçekleştirilecek MWC 2020'de tanıtılacak en önemli telefonlardan birinin Xiaomi Mi 10 olması bekleniyor ve kısa bir süre önce hem bu telefonun hem de büyük kardeşi Xiaomi Mi 10 Pro'nun temel özellikleri internete sızdı.
Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinde bir kullanıcı aracılığı ile sızan bilgiler, hem Xiaomi Mi 10 hem de Mi 10 Pro için depolama seçenekleri ve hatta fiyatlar da dahil olmak üzere tam özellik listesini ortaya çıkartıyor. Kullanıcının bu bilgilere nasıl ulaştığı belli değil ama Xiaomi ve diğer telefon firmaları hakkında yaptığı yayınlar ile geçerli bir geçmişi var. Ancak bu özellikler bize telefonların donanımı hakkında bilgi verseler de tasarım hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Yine de Xiaomi'nin Mi telefonlarının genellikle "standart" Android cihazlara benzer bir görünüme sahip olduğu düşünülürse bu alanda büyük bir değişim beklenmiyor.
Eğer özellikler doğru ise, her iki Xiaomi Mi 10 cihazı, 90Hz yenilenme oranına sahip olan 6.5 inçlik OLED ekranlar ile gelecek.
Kamera özelliklerine bakıldığında ise her iki cihazın da, Xiaomi Mi Note 10'u etkileyici bir kameralı telefon yapan aynı 108MP sensöre sahip oldukları gözüküyor. Bu sensöre temel Mi 10'da 20MP, 12MP ve 5MP kameraların katılması ve Mi 10 Pro'da 48MP, 12MP ve 8MP kameraların katılması planlanılıyor. Ön kamera hakkında bir bilgi bulunmasa da, en son akıllı telefonlarla benzer bir şekilde 16MP ve 32MP aralığında bir çözünürlüğe sahip olması beklenebilir.
Her iki Mi 10 telefonunun da 4500mAh bataryaya sahip oldukları belirtilse de, şarj hızlarında farklılıklar görülüyor. Xiaomi Mi 10'un 40W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarja sahip olması beklenirken, Mi 10 Pro'nun 66W hızlı şarj yeteneği ve oldukça etkileyici olan 40W kablosuz şarj özelliğine sahip olması söz konusu. Bu kablosuz şarj hızı da Mi 10 Pro'yu şu ana kadar görülen en hızlı kablosuz şarj seçeneği sunan telefon yapmak için yeterli.
Ayrıca Mi 10'un 10W ters güç paylaşıma sahip olacağı da söyleniyor; yani bu telefon ile kulaklıklar gibi diğer cihazları şarj etmek mümkün olacak. Mi 10 Pro için bu özellik belirtilmemişken, bunun sadece yazılmadığı tahmin edilebilir. Sonuç olarak Pro modelin, temel telefonun sahip olduğu bir özelliğe sahip olmaması garip gözükecektir.
İşlemci olarak ise her iki telefon üst seviye Snapdragon 865 çipsetine sahip olacak gibi gözüküyor. Bu güçlü çipsete uygun bir şekilde Mi 10 için bir 5G sürümü de bulunacak. Her ne kadar Pro sürümü için 5G seçeneği belirtilmemiş olsa da, bir kez daha bunun sadece yazılmamış olması büyük ihtimal.
Son olarak depolama seçenekleri... Xiaomi Mi 10'un biri 128GB hafızaya biri de 256GB hafızaya sahip olan iki adet 8GB RAM sürümü olacağı ve bunların yanı sıra daha güçlü olan 12GB/256GB sürümünün bulunacağı söyleniyor. Mi 10 Pro ise 12GB RAM'e sahip olan 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçeneklerine sahip olacak.
Mi 10 için fiyatlar kesin olarak bilinmese de (3000CNH-4000CNH – yaklaşık 430 dolar - 570dolar aralığında olmaları bekleniyor) Mi 10 Pro için tam fiyatlar sunulmuş durumda. 128GB modelinin fiyatı 3799CNY (yaklaşık 540 dolar) olarak belirtilmişken, 256GB modelinin fiyatı 4099CNY (yaklaşık 590 dolar) ve 512GB modelinin fiyatı 4499CNY (yaklaşık 640 dolar) olacak. Tabi tüm bunların iddia olduğu da unutulmamalı.
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