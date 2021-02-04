Xiaomi, Mi 11 Serisine "Super-Premium" Bir Sürpriz Model Daha Ekleyebilir

Her ne kadar detaylar henüz belli olmasa da, Xiaomi'nin Mi 11 serisine "Super-Permium" bir model daha eklemeye hazırlandığı iddia edildi.

Xiaomi Mi 11 serisine sürpriz model

Xiaomi Mi 11 serisinin yeni modellerinin piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı, ancak hala nasıl bir amiral gemisi serisi ile karşı karşıya kalacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Standart modelin nasıl bir telefon olduğu zaten çoktan açıklandı. Ancak bir Xiaomi Mi 11 Pro ve Lite modelinin de gelebileceği söylentileri duyulmuştu. Son sızıntı, seride çok üst düzey bir model daha olacağına işaret ediyor.

Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayın yapan tanınmış sızıntı ustası Digital Chat Station'ın duyurusuna göre, serinin en uç modeli Mi 11 Pro'nun da üstünde olacak. Digital Chat Station telefon hakkında az da olsa bazı teknik bilgiler paylaştı: 2K ekran çözünürlüğüne sahip olacak, ekran tazeleme hızı 120Hz olacak, dört köşesi de yuvarlatılmış bir gövdeye sahip olacak, 67W kablosuz şarjı destekleyecek ve Mi 11'den daha büyük olacak.

Standart Xiaomi Mi 11 Çin'de zaten piyasaya sürüldüğünden, özelliklerini biliyoruz, bu nedenle bu yeni telefonun sızdırılan ekran ayrıntılarının çözünürlüğü ve şekli de dahil olmak üzere Mi 11 ile eşleştiği görülüyor. Ancak şarj ve batarya detayları farklı olacak ve telefonda muhtemelen daha fazla özellik barındırılacak.

Yine de bilmediğimiz şey, Mi 10 Ultra'nın aksine Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ve bu sürpriz üst uç modelin Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği. Detaylar netleştikçe haber vermeye devam edeceğiz.

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