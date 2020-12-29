Xiaomi'nin Snapdragon 888'li Yeni Amiral Gemisi Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı

Xiaomi'nin Snapdragon 888 kullanan ilk telefonlardan birini tanıtacağını zaten biliyorduk. Ve bu durum şimdi gerçek oldu, Xiaomi Mi 11 resmi olarak tanıtıldı. İşte Xİaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı.

Yeni Amiral Gemisi Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı

Qualcomm, Snapdragon 888'i tanıttığında, yeni işlemcisini kullanacak olan üreticileri de açıklamıştı ve bu üreticiler arasında Xiaomi de vardı. Ve şimdi beklenen oldu, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisi ile tanıtıldı.

Doğruyu söylemek gerekirse Xiaomi Mi 11, gerçek anlamda bir amiral gemisi. Söylediğimiz gibi, telefon Snapdragon 888 ile birlikte geliyor. Bu işlemciye, 8 ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Dahili depolama alanı ise, 218 ve 256GB olmak üzere yine iki farklı seçenek olarak sunuluyor.

Xiaomi Mi 11'in AMOLED ekranı, 6.81 inç büyüklüğünde ve Quad HD+ çözünürlüğü (3.200 x 1.440) destekliyor. Tabii ki 120Hz tazeleme hızı  da, telefonun özellikleri arasındaki yerini almış durumda.

Ses tarafında da etkileyici detaylar göze çarpıyor. Stereo hoparlörler, Harman/Kardon imzasını taşıyor ve yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip.

Xiaomi Mi 11'in bataryası 4.600mAh kapasiteye sahip. Bu batarya, 55W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. 

xiaomi mi 11

Telefonun üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bu sistemi oluşturanlar şunlar: 108 megapiksellik ve optik imaj sabitleyiciye sahip olan ana kamera, 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 5 megapiksellik telemakro kamera. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Hem ana kamera, hem de ön kamera Super Pixel teknoloji ile destekleniyor.

Xiaomi Mi 11 Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Mi 11, şu an için sadece Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Diğer pazarlara geleceği de kesin ama bunun için henüz bir tarih verilmiş değil.

Telefonun Çin'deki fiyatı, seçeneklere göre farklılık gösteriyor. 8GB RAM / 128GB depolama alanı sunan model 612 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 8GB RAM / 256GB depolama alanı sunan model 657 dolara satılırken, 12GB RAM / 256GB dapolama alanı sunan model 719 dolara satılıyor. 

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