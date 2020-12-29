Xiaomi'nin Snapdragon 888'li Yeni Amiral Gemisi Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı

Xiaomi'nin Snapdragon 888 kullanan ilk telefonlardan birini tanıtacağını zaten biliyorduk. Ve bu durum şimdi gerçek oldu, Xiaomi Mi 11 resmi olarak tanıtıldı. İşte Xİaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı.