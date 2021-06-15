Xiaomi Mi 11T ile Gelecek 2 Yeni Özellik Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarı sürekli yeni modellere sahne oluyor. Şimdiden Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi Mi 11T modeli merakla bekleniyorken, telefonla ilgili yeni iddialar, Xİaomi'nin iPhone 13 karşısında önemli hamleler yapacağının göstergesi.
Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin gelecek amiral gemisi, kalabalık akıllı telefon pazarında öne çıkmak için hem ekran altı selfie kamerasına hem de ultra geniş bant (UWB) desteğine sahip olacak.
Son dönemde ekran altı kamera sistemlerine ilişkin çok sayıda model için önemli iddialar duyduk. Bu arenada Xiaomi Mi 11T yalnız olmayacak. Samsung Galaxy S22'nin de ekran altı selfie kamerasıyla geleceği söyleniyor.
Ultra geniş bant desteğine gelince, bunun kısa menzilli bir iletişim protokolü olduğunu söyleyebiliriz. Apple'ın AirTags tarafında sunduğu bu özelliği, Xiaomi'nin telefonuna uygulayacağı söyleniyor.
Xiaomi Mi 11T'nin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Vakit daraldıkça telefonla ilgili daha çok sayıda haber göreceğiz.
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