Sadece 10 Dakikalık Bir Uzay Yolculuğuna Katılmak İçin Servet Ödeyecek!

Amazon CEO'su Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, kardeşi Mark Bezos ile birlikte, 15 Temmuz'da yapılacak bir fırlatma ile uzaya çıkacağını duyurmuştu. Teksas'tan havalanacak olan Blue Origin roketinde, Bezos kardeşler ile birlikte iki yolcu daha olacak ve bu koltuklardan ilkini kapmak isteyenler için, Mayıs ayında bir açık artırma başlatılmıştı. İşte bu açık artırma sona erdi ve Blue Origin'in üçüncü koltuğu, 28 milyon dolar gibi müthiş bir fiyata sahibini buldu.
Yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi beklene uçuşa katılmak için servet ödeyenin kimliği henüz açıklanmış değil. Ayrıca dördüncü yolcunun kim olacağı ya da nasıl seçileceği de şu için belli değil. Bilinen tek şey, 15 Temmuz'da Blue Origin'in içinde olacak üçüncü kişinin artık belirlenmiş olduğu.
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