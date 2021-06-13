Sadece 10 Dakikalık Bir Uzay Yolculuğuna Katılmak İçin Servet Ödeyecek!

Amazon CEO'su Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos ile birlikte uzay yolculuğuna çıkacak üçüncü kişi belli oldu. İsmi açıklanmayan yolcu, bu yolculuk için adeta bir servet ödemeyi kabul etti.

10 dakika uzay için 28 milyon dolar

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