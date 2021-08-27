Xiaomi Mi 12 Ultra, Kamerasıyla Parmak Isırtacak: Tam 200 Megapiksel!

Xiaomi, gerçekten de dünyadaki en yenilikçi akıllı telefon şirketlerinden biri olabilir, zira zaman zaman bazı modellerinde çok deneysel işler yapıyorlar ve böylece sektörün gelişimine önayak oluyorlar. Şirketin yeni telefonu da buna destek sağlayacak cinsten olacak gibi görünüyor. Açıklanana göre Xiaomi'nin yeni telefonu olacak Xiaomi Mi 12 Ultra, tam 200 MP kameraya sahip olacak.
Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Mi 12 Ultra'da 192 MP ya da 200 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Bu da kameranın 192 MP olduğunu varsayarsak 192 milyon piksel anlamına geliyor. Yani bugüne kadar tüm telefonların kamerasından çıkan görüntüleri unutun, zira Xiaomi tüm standartları yıkabilir.
Aslında bu sızıntı yeni değil. Kısa bir süre önce de Xiaomi Mi 12 için 200 MP sızıntısı ortaya çıkmıştı. Şimdi sadece isim değiştirdiğini görüyoruz. Mi 12 yerine Mi 12 Ultra'da bu özelliği görebiliriz. Bu da telefona bağımlı olmaksızın, bu teknolojinin Xiaomi'nin bir sonraki jenerasyon akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacağını da "bir nevi" resmileştiriyor diyebiliriz. Yani söylentiler oldukça kuvvetlenmiş durumda. Elbette bunun gerçeğe dönüşmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.
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