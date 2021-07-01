Xiaomi Mi 12'de 200 Megapiksel Kamera mı Olacak?

Xiaomi, henüz Mi 12'yi tanıtmadı ancak hakkında bilgiler gelmeye başladı. Yer alan bilgiler arasında kamera özelliklerinin ön planda tutulacağı söylenirken, şirketin bu telefonuyla "en iyi kameralı telefon" ödülünü alacağı da öne sürülenler arasında.
Xiaomi Mi 11, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı. Xiaomi Mi 11 Lite'ı ise henüz kullanıcılarla buluşturan Xiaomi, yavaş yavaş Mi 12'ye hazırlanıyor. Telefon hakkında sızıntılar gelirken, özellikle kamerasıyla önemli bir model olacağının da altı çiziliyor.
Xiaomi Mi 12'nin Weibo'da yayınlanan sızıntılara göre Qualcomm'un en yeni işlemci sürümünü kullanması bekleniyor. Buna göre Snapdragon 888 Plus ile piyasaya sürülmesini beklemek doğru olabilir. Snapdragon 888+, 200 MP'e kadar kamera desteğine sahip bir işlemci. Xiaomi Mi 12'nin de 200 MP'lik bir kamerayla geleceği söylemi öne çıkıyor.
Bu büyük heyecan yaratan bir sızıntı olsa da, şimdilik pek sağlam temellere dayandığını söylemek güç. Daha fazla bilgi için biraz daha beklemek doğru olacaktır.
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