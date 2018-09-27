Xiaomi Mi A2 ve A2 Lite Satışa Sunuldu
Xiaomi'nin Android One destekli bütçe dostu telefonları tanıtıldı!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi A2 ve A2 Lite'ı Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisinde bulunan Dubai'de yaptığı bir etkinlikle tanıttı. İki telefon da Xiaomi'nin donanımını saf Google yazılım deneyimi ile buluşturması sebebiyle dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi A2, kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Cihaz Android One programına dahil olduğu için en son güncellemeleri Google'dan direkt olarak almaya devam edecek. Mi A2'nin ön yüzünde 2.5D kıvrımlı ekran teknoojisi ile üretilmiş 5.99 inç ekran bulunuyor. 18:9 görüntü oranına sahip ekranın çözünürlüğü ise 2160 x 1080 piksel değerinde.
Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ve Adreno 512 GPU yatıyor. Mi A2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama seçenekleriyle sunulacak.
Kamera kısmında ise Xiaomi Mi A2'nin arka yüzünde iPhone XS'i andıran bir çift kamera modülünü taşıdığını görüyoruz. 12MP değerindeki ana kamera, bir Sony IMX486 sensörü taşıyor ve bu sensör, 1.25µm piksel büyüklüğünün yanında f/1.75 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensörünü taşıyor ve 1.0µm'lik piksel büyüklüğünü yine f/1.75 diyafram açıklığı ile birlikte sunuyor. Ön tarafta ise cihazın ikincil arka kamera ile aynı niteliklere sahip Sony IMX376 sensörünü içeren bir selfie kamerasını taşıdığını görüyoruz. Ön kamera ayrıca yumuşak bir LED flaşa da sahip.
Bütün bu ekipmanlara 3,010mAh kapasitesinde bir batarya güç veriyor. Telefon, Qualcomm'un Quick Charge 3.0 desteğine de sahip. Cihaz bir USB Type-C portuna ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip. Cihazın kablosuz bağlantı seçenekleri de oldukça geniş: Bluetooth 5 LE desteği ile gelecek olan Xiaomi Mi A2, Çift 4G VoLTE bağlantısını ve Wi-Fi 802.11 ac bandını da destekliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulan Xiaomi Mi A2'nin 4GB RAM + 64GB depolamaya sahip sürümü 919 dirheme alıcı bulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan Mi A2 modeli ise 1079 dirhemlik bir fiyat etiketine sahip. İki model de siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile raflarda olacak.
Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A2 Lite ise aslında Çinli devin popüler cihazı Redmi 6 Pro'nun Android One destekli varyasyonu olarak tanımlanabilir. Arkadan bakıldığında Mi A2'ye oldukça benzeyen telefon, tüm farkını ön yüzünde gösteriyor. 5.84 inçlik Full HD+ ekranın üst kısmında bir çentik bizleri karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2280 x 1080 piksel. Çentiğe sahip bu ekranın görüntü oranı da bu sebeple 19:9'a kadar uzuyor.
Performans tablosuna baktığımızda ise Xiaomi Mi A2 Lite, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ve Adreno 506 GPU ikilisi ile karşımıza çıkıyor. Cihazın hafıza seçenekleri ise Mi A2'ye göre daha sönük: 3GB RAM'e sahip modelin depolama alanı sadece 32GB. 4GB RAM'e sahip model ise 64GB depolama alanına sahip.
Kamera departmanında ise Mi A2 Lite'da Mi A2'ye göre değişiklikler göze çarpıyor. Ana kamera 12MP çözünürlüğe sahip Sony IMX486 sensörünü barındırıyor ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip kameranın piksel büyüklüğü 1.25µm. İkincil arka kamera ise 5MP çözünürlüğünde Samsung S5K5E8 sensörünü içeriyor f/2.2 diyafram açıklığına sahip kameranın piksel büyüklüğü ise 1.12µm. Xiaomi Mi A2 Lite'ın ön tarafında da 5MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi A2 Lite'ın yıldızının parladığı alan ise pil ömrü. 4000mAh'lik devasa bir kapasiteye sahip bataryanın Snapdragon 625 ile birlikte iki günlük kullanım süresini rahatlıkla göreceği iddia ediliyor. Cihazın bağlantı seçenekleri ise 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 ve 3.5mm kulaklık girişi olarak sıralanıyor.
Xiaomi A2 Lite'ın fiyat etiketleri ise 3GB RAM/32GB depolama varyasyonu için 619 dirhem, 4GB RAM/64GB depolama varyasyonu için ise 749 dirhem olarak belirlendi.
Doğan Kürşat Aktaş
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