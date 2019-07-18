Xiaomi Mi A3, Üç Kamerasıyla Gerçek Oldu
Xiaomi Mi A3, üç arka kamera, Snapdragon 665 gibi özellikleriyle gerçeğe dönüştü! İşte telefonun tüm özellikleri...
Xiaomi'nin Hindistan'da Redmi K20 serisini tanıtmasının hemen ardından firmanın İspanya kolu, Mi A3'ü tanıttı. Yeni Mi A3, Xiaomi'nin bu seneki birçok telefonu gibi önemli bir dönüşüm geçiriyor.
Xiaomi Mi A3, beyaz, gri ve mavi olmak üzere üç farklı gradyan dış yüzeyle geliyor. Telefonun arka yüzeyi, kenarlara doğru kavisli bir şekle sahip ve cihazın hem önü, hem arkası, Gorilla Glass 5 ile kaplı. 6 inç'lik AMOLED ekranla gelen telefon, HD+ (1560 x 720 piksel) çözünürlük sunuyor. Önceki model olan Mi A2, Full HD ekranla geliyordu, yani çözünürlükte bir geriye gidiş söz konusu. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor.
Mi A3'te üçlü kamera sistemi bulunuyor. Kameralar, 48MP ana sensör, 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Önde ise 32MP f/2.0 diyafram özellikli kamera var.
Snapdragon 665 yonga setini kullanan telefonda 4GB RAM, 64/128GB depolama seçenekleri bulunuyor. 256GB'a kadar microSD kartları destekleyen cihaz, stok Android 9.0 Pie ile çalışıyor.
Son olarak telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen 4.030mAh kapasiteli bir pille geliyor.
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