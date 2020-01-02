Xiaomi, Mi Watch Color'u Gösterdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı saati Mi Watch Color'u kısa bir videoyla gösterdi.
Video, cihazın teknik özellikleri hakkında pek ipucu vermiyor ancak neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Saat, birkaç ay önce ortaya çıkan kare şekilli Mi Watch'un aksine daire şekilli bir gövdeye sahip. Üzerinde iki düğme bulunan saatin siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle geleceği, bir dizi kayış seçeneğinin sunulacağı söyleniyor.
Bu arada GSMArena, sosyal medyada paylaşılan, ürüne ait bir kutu sayesinde cihazın 1,39 inç 454x454 AMOLED ekranla geldiğini, 420mAh pil kapasitesiyle 14 gün pil ömrü sunduğunu öğrendi. Saatte NFC ve GPS özelliklerinin de bulunacağına inanılıyor.
Akıllı saatin hangi yazılımla çalıştığına dair bir ipucu bulunmasa da, Mi Watch gibi Wear OS'u kullanıyor olabilir. Saatin fiyatı ve nerede satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor. Bilinen ise 3 Ocak'ta satışa sunulacağı.
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