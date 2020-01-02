Xiaomi, Mi Watch Color'u Gösterdi

Xiaomi, 2020 için hazırladığı akıllı saat Mi Watch Color'u ortaya çıkarıyor!

Xiaomi, Mi Watch Color'u Gösterdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı saati Mi Watch Color'u kısa bir videoyla gösterdi.

Video, cihazın teknik özellikleri hakkında pek ipucu vermiyor ancak neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Saat, birkaç ay önce ortaya çıkan kare şekilli Mi Watch'un aksine daire şekilli bir gövdeye sahip. Üzerinde iki düğme bulunan saatin siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle geleceği, bir dizi kayış seçeneğinin sunulacağı söyleniyor.

Xiaomi Mi Color Watch Official VideoXiaomi Mi Color Watch Official Video
More at - The new smartwatch from Xiaomi has a round dial, unlike the company's recently launched Mi Watch that comes with a rectangular dial. The Xiaomi Mi Watch Color will come in three dial colour options, and straps in a multitude of shades and material choices. As for features, the Xiaomi Watch Color will allow heart rate tracking, sleep monitoring, fitness tracking, and more... Additionally, Xiaomi will offer straps in a variety of colours and material choices such as rubber / silicone strap, leather, and metal chain straps. Additionally, there will be a tonne of watch face options to customise the look of the smartwatch. Xiaomi has confirmed that the Mi Watch Color will be available starting January 3 from authorised sales channels. More at - Subscribe Pls - --- LET'S BE FRIENDS --- ¦? Facebook - ¦? Twitter - ¦? Google+ - Feel free to share videos with your friends ! . . .

Bu arada GSMArena, sosyal medyada paylaşılan, ürüne ait bir kutu sayesinde cihazın 1,39 inç 454x454 AMOLED ekranla geldiğini, 420mAh pil kapasitesiyle 14 gün pil ömrü sunduğunu öğrendi. Saatte NFC ve GPS özelliklerinin de bulunacağına inanılıyor.

Akıllı saatin hangi yazılımla çalıştığına dair bir ipucu bulunmasa da, Mi Watch gibi Wear OS'u kullanıyor olabilir. Saatin fiyatı ve nerede satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor. Bilinen ise 3 Ocak'ta satışa sunulacağı.

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