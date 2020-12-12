Xiaomi Mi Watch Lite Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fazlası...

Xiaomi, 2020 yılının son akıllı saati Xiaomi Mi Watch Lite'ı resmi olarak tanıttı! İşte Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Mi Watch Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Özellikle akıllı bileklikleri ile giyilebilir cihazlar kategorisinde tanınan markalardan Xiaomi, yılın son akıllı saatini tanıttı. Xiaomi Mi Watch Lite olarak tanıtılan yeni akıllı saat, tasarımıyla Apple Watch ve OPPO Watch akıllı saatlerini andırıyor, özellikleri arasında ise uzun pil ömrüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Xiaomi Mi Watch Lite, 320x320 çözünürlüklü 1.4 inç LCD ekrandan oluşuyor. Yuvarlak kadranlı ve 1.39 inç boyutlu AMOLED ekrana sahip Mi Watch'un aksine kare bir ekran tasarımının benimsendiği Xiaomi Mi Watch Lite'ta, 11 farklı egzersiz modu yer alıyor. Mi Watch'ta 117 egzersiz modu bulunuyordu; Xiaomi Mi Watch Lite'tın adında yer alan "lite" takısı bu gibi özelliklerin törpülendiği anlamına geliyor.

Xiaomi Mi Watch Lite'ta arayüz bakımından ise zengin seçenekler tanınıyor. 120'den fazla saat arayüzünün yer aldığı cihazda, GPS ve GLONASS desteği de unutulmamış. Bu sayede saatin konum yeteneklerinden keskin olarak faydalanabiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Watch Lite'ın ana özellikleri arasında elbette egzersiz takibi, uyku takibi, kalp atışı ölçme, gelen arama ve blildirimleri görüntüleme gibi işlevler yer alırken, uzun pil ömrü de dikkati çekiyor. Xiaomi Mi Watch Lite'ta 230 mAh'lik bir batarya yer alıyor ve bununla birlikte 9 günlük pil ömrü sağlanabiliyor.

Farklı renk seçenekleriyle satışa çıkan Xiaomi Mi Watch Lite'ın fiyatı ise henüz belli değil. Ayrıca Xiaomi Mi Watch Lite Türkiye satışının olup olmayacağı da şu an için bilinmiyor.

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