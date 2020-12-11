Sony'den, PlayStation 5 Fiyatı İle İlgili Şaşırtıcı Bir Açıklama Geldi

Sony lideri Jim Ryan'ın söylediğine göre Sony ve Microsoft arasında yaşandığı konuşulan soğuk savaş, aslında hiç yaşanmadı.

  • Levent Öztürk
PlayStation 5 fiyatı için şaşırtan açıklama

Görünene göre PlayStation 5'in fiyatı 2020'nin başlarında, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının fiyatını açıklamasından çok daha önce belirlenmişti ve iki üretici arasında bir süre boyunca takip ettiğimiz fiyat açıklamama yarışı aslında hiç olmamıştı. En azından Sony Interactive Entertainment patronu Jim Ryan'ın Edge ile yaptığı özel bir röportajda söyledikleri bu şekilde. Ryan, PS5'in fiyatının etkin olarak 2020'nin çok başlarında belirlendiğini söylüyor.

Ryan, Sony'nin konsol için stratejisinin 2020 boyunca nasıl değiştiğinin sorulması üzerine "tercih edilen fiyatımız bu takvim yılının başlarında, salgın ve karantina döneminin öncesinde belirlenmişti" dedi. Sony'nin tercih edilen fiyatının değişip değişmediğinin özellikle sorulması ve bu soruda diretilmesi üzerine de Ryan (düz bir ses tonuyla) "Hayır. Hayır, değişmedi, hayır. PlayStation 5'i 399 dolara, konsolun sahip olduğu tüm güçle ve özellikleriyle, 2013 yılında PS4'ü yayımladığımız fiyatla aynı şekilde yayımlayabilmekteydik. Bu bizim için önemliydi ve bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Pek çok kişinin Sony ve Microsoft arasında adeta bir soğuk savaşa dönen fiyat açıklamama yarışı, bu cevapla birlikte farklı bir yöne evirilmiş oluyor. İki firma da kendi konsollarının fiyatını yayıma çok az zaman kalana kadar açıklamamıştı.

Microsoft, Xbox Series X fiyatlandırmasını Eylül ayında 499 dolar olarak açıklarken daha düşük özellikli Xbox Series S konsolunu da Sony yöneticilerini telaşlandırabilecek 299dolar fiyatıyla duyurmuştu.

Tabii ki Sony'nin 499 dolarlık PS5'i de daha ucuz olan bir alternatife sahip. PS5 Digital Edition, 399 dolar fiyatına sahip ve Ryan'ın bu röportajda belirttiği konsol fiyatının bu olması, daha pahalı konsolun daha önemsiz ve ikincil konsol gibi gösterilmesi de dikkat çeken bir başka durum.

Bu konsolların herhangi birinde 2021'in ileri dönemlerine kadar anlamlı bir fiyat düşüşü görmeyeceğimiz tahmin edilebilir ve beklenen PS5 Slim de muhtemelen iki üç yıl boyunca sunulmayacaktır.

Röportaj içerisinde Ryan, Sony'nin Japonya oyun pazarına devam eden odaklanmasından da bahsediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Apple, Akıllı Saati Watch İçin İlginç Bir Batarya Çözümü Üzerinde Çalışıyor
2021 Yılı, Ay Yüzeyinde Yapılacak İlginç Bir Araba Yarışına Sahne Olacak
The Midnight Sky'dan yeni fragman! İşte The Midnight Sky Konusu, Oyuncuları
Google, 2020'ye Damga Vuran Arama Trendlerini Açıkladı
Sony'den, PlayStation 5 Fiyatı İle İlgili Şaşırtıcı Bir Açıklama Geldi

 

 