Sony'den, PlayStation 5 Fiyatı İle İlgili Şaşırtıcı Bir Açıklama Geldi

Görünene göre PlayStation 5'in fiyatı 2020'nin başlarında, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının fiyatını açıklamasından çok daha önce belirlenmişti ve iki üretici arasında bir süre boyunca takip ettiğimiz fiyat açıklamama yarışı aslında hiç olmamıştı. En azından Sony Interactive Entertainment patronu Jim Ryan'ın Edge ile yaptığı özel bir röportajda söyledikleri bu şekilde. Ryan, PS5'in fiyatının etkin olarak 2020'nin çok başlarında belirlendiğini söylüyor.
Ryan, Sony'nin konsol için stratejisinin 2020 boyunca nasıl değiştiğinin sorulması üzerine "tercih edilen fiyatımız bu takvim yılının başlarında, salgın ve karantina döneminin öncesinde belirlenmişti" dedi. Sony'nin tercih edilen fiyatının değişip değişmediğinin özellikle sorulması ve bu soruda diretilmesi üzerine de Ryan (düz bir ses tonuyla) "Hayır. Hayır, değişmedi, hayır. PlayStation 5'i 399 dolara, konsolun sahip olduğu tüm güçle ve özellikleriyle, 2013 yılında PS4'ü yayımladığımız fiyatla aynı şekilde yayımlayabilmekteydik. Bu bizim için önemliydi ve bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
Pek çok kişinin Sony ve Microsoft arasında adeta bir soğuk savaşa dönen fiyat açıklamama yarışı, bu cevapla birlikte farklı bir yöne evirilmiş oluyor. İki firma da kendi konsollarının fiyatını yayıma çok az zaman kalana kadar açıklamamıştı.
Microsoft, Xbox Series X fiyatlandırmasını Eylül ayında 499 dolar olarak açıklarken daha düşük özellikli Xbox Series S konsolunu da Sony yöneticilerini telaşlandırabilecek 299dolar fiyatıyla duyurmuştu.
Tabii ki Sony'nin 499 dolarlık PS5'i de daha ucuz olan bir alternatife sahip. PS5 Digital Edition, 399 dolar fiyatına sahip ve Ryan'ın bu röportajda belirttiği konsol fiyatının bu olması, daha pahalı konsolun daha önemsiz ve ikincil konsol gibi gösterilmesi de dikkat çeken bir başka durum.
Bu konsolların herhangi birinde 2021'in ileri dönemlerine kadar anlamlı bir fiyat düşüşü görmeyeceğimiz tahmin edilebilir ve beklenen PS5 Slim de muhtemelen iki üç yıl boyunca sunulmayacaktır.
Röportaj içerisinde Ryan, Sony'nin Japonya oyun pazarına devam eden odaklanmasından da bahsediyor.
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