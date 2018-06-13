Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A Tanıtıldı!
Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi 6 ve Redmi 6A, 18:9 ekran, Android 8.1 Oreo gibi özelliklerle tanıtıldı!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Redmi serisine eklenen iki yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. Yeni Redmi 6 ve Redmi 6A, piyasadaki Redmi 5 ve Redmi 5A'nın yerini alacak.
Xiaomi Redmi 6A Neler Sunuyor?
Android 8.1 Oreo ve MIUI 9 arayüzüyle çalışan telefonun kısa sürede MIUI 10'a güncelleneceği söyleniyor. 5,45 inçlik HD+ 2.5 kavisli ekranla gelen cihaz, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor.
Dört çekirdekli MediaTek Helio A22 SoC ve IMG PowerVR GE GPU ile gelen cihaz, sadece 2GB RAM'e ve 16GB depolama alanına sahip. Depolama alanı, microSD kart yardımıyla 128GB genişletilebiliyor.
Redmi 6A, 13MP'lik bir kamera ve LED flaş sunuyor. Ön yüzde 5MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Redmi 5A gibi 6A'nın da bir parmak izi tarayıcısı var. 3.000mAh kapasiteli bir pille gelen telefon, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, kızılötesi sensör, 3,5mm ses girişi, micro USB ve FM radyo gibi özelliklere sahip.
Xiaomi Redmi 6'da Neler Var?
Redmi 6 da Android 8.1 Oreo ve MIUI 9 arayüzüyle çalışıyor. Benzer, 5,45 inçlik HD+ 2.5D kavisli ekranla gelen telefon, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor.
MediaTek Helio P22 SoC ve IMG PowerVR GE8320 GPU ile gelen Redmi 6'nın bellek ve depolama alanında ne sunacağı, modele göre değişiyor. Modellerden biri 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken diğeri 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.
Arka yüzünde 12MP'lik ve 5MP'lik iki kamera bulunan telefonun ön yüzünde 5MP'lik bir selfie kamerası var.
Redmi 6'da kullanılan 3.000mAh pil, Redmi 5'in 3.300mAh'lik piline göre daha güçsüz. Telefonun bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, 3.5mm ses girişi, FM radyo, kızılötesi sensörü ve microUSB 2.0 portu var.
İki telefon da Blue, Gold, Grey ve Rose Gold renk seçenekleriyle Çin'de, 15 Haziran'da satışa sunulacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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