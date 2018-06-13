Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A Tanıtıldı!

Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi 6 ve Redmi 6A, 18:9 ekran, Android 8.1 Oreo gibi özelliklerle tanıtıldı!

Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A Tanıtıldı!

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Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A Tanıtıldı!

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