Xiaomi, Redmi K30'u Gösterdi!
Redmi K20'yi henüz tanıtan Xiaomi, Samsung Galaxy S10'a benzer görünen Redmi K30'u da gösterdi!
Yeni telefon tanıtma konusunda hızlı davranan Xiaomi, daha birkaç ay önce tanıttığı Redmi K20 ve henüz tanıttığı Redmi 8 serilerinin ardından, Redmi K30'u da göstermeye başladı.
Redmi K30, ön yüzünde, ekranın üzerinde kamerayı barındıran bir delik ile gelecek. Xiaomi'nin genel müdürü Lu Weibing'e göre telefon, Redmi markasına ait ilk 5G telefon olacak. "Çift 5G"yi destekleyecek olan telefonun hem bağımsız mod (SA), hem de bağımsız olmayan mod (NSA) ile uyumlu olacağı belirtiliyor. Dedikodulara göre Redmi K30, Qualcomm'un henüz piyasaya sürülmeyen 5G destekli Snapdargon 7250 işlemcisiyle gelecek.
Fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmeyen Redmi K30'un diğer özellikleri açıklanmadı. Weibing'in iddiasına göre K30, piyasadaki en ucuz 5G'li telefon olmayacak. Yine de telefonun önceki Redmi'ler gibi uygun fiyatlı olmasını bekleyebilirsiniz.
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