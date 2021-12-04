Xiaomi'nin Robot Köpeği CyberDog Satışa Çıktı: Fiyatı ve Fazlası İçeride...

Xiaomi, bir süredir üzerinde çalıştığı robot köpeği CyberDog'u resmi olarak satışa sundu. CyberDog'un özellikleri ve fiyatı haberimizde...

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi'nin Robot Köpeği CyberDog Satışa Çıktı

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