Xenobot Mucizesi: "Üreyebilen" Canlı Robotlar Geliştirildi!

Araştırmacılar, canlı kurbağa hücrelerinden, sadece görevleri tamamlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi kendilrine çoğalabilen robotlar geliştirdiler.

Çoğalabilen Canlı Robotlar Geliştirildi!

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