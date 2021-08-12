Artık Xiaomi'nin de Bir Robot Köpeği Var: CyberDog ile Tanışın!

İnsanların robotlara duydukları ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Boston Dynamics'in ters taklalar atabilen robot köpeği gibi çok sayıda farklı robot gördük. Ve artık, Xiaomi'nin de bir robot köpeği var: CyberDog...
CyberDog açık kaynaklı bir projenin ürünü. Yani diğer geliştiriciler de projeye katkıda bulunabiliyor. Xiaomi, mühendislere ve geliştiricilere 1.000 adet CyberDog dağıtacağını şimdiden açıklamış durumda.
CyberDog, Nvidia'nın 48 Tensör Çekirdeği, 384 CUDA Çekirdeği, iki derin öğrenme hızlandırma motoru ve 6 Carmel ARM CPU'lu bir AI süper bilgisayarı olan Jetson Xavier NX platformu tarafından destekleniyor. Ayrıca hareket için bilgisayarlı görme algoritmalarını kullanmasına izin veren bir dizi sensör de içeriyor. Robot köpek 3.2 m/s hıza ulaşabiliyor ve maksimum 3 kg yük taşıyabiliyor. Ayrıca 128 GB SSD depolama, üç tip C bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası içeriyor.
CyberDog, sesli komutlar, beraberindeki uzaktan kumanda ve Xiaomi'nin akıllı telefon uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor. İnsanların onu nasıl kullanacakları ise tamamen onların seçimine kalıyor. Ancak şirket, CyberDog'un "en benzersiz görevleri yerine getirebileceğini ve onunla etkileşime girme yollarının öngörülemeyen olasılıkları barındırdığını" söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın