Xiaomi, Uygun Fiyatlı 5G Telefon Üretecek

Önümüzdeki sene 5G destekli en az 10 telefon modeli üretmeyi planlayan Xiaomi, bir anda en önemli 5G telefon üreticilerinden biri haline gelebilir. Firma, yeni açıklamasında 2.000 CNY (yaklaşık 285 dolar) fiyatın üzerindeki tüm telefonlarının 5G'yi destekleyeceğini söyledi.
Yeni iddia, Xiaomi'nin Çin'de Guangzhou'daki bir tanıtımda konuşan CEO'su Lei Jun'dan geldi. Bu hamle eğer gerçekleşirse, 5G destekli telefonlara ulaşmak kolaylaşırken, fiyatlar bugünkü 5G telefonlara kıyasla makul seviyelere düşebilir. Şu an satışta olan 5G telefonlar, amiral gemisi seviyesinde fiyatlarla satılıyorlar.
Xiaomi'nin şu an Mi Mix 3 5G ve Mi Mix Alpha gibi birkaç 5G telefonu var, ancak şu anki model sayısı, beklenene kıyasla çok kısıtlı. Elbette 5G telefon üretmesi beklenen tek üretici, Xiaomi değil. Apple'ın iPhone 12 modellerinin üçüne de 5G eklemesi beklenirken, 5G destekli telefon üretecek firmaların sayısı, her geçen gün artıyor.
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