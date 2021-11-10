Xiaomi ve Motorola'dan Snapdragon 898 Sürprizi!

Amiral gemisi akıllı telefonların vazgeçemediği Qualcomm'un bir sonraki üst seviye işlemcisi -henüz tanıtılmamış olsa da muhtemelen- Snapdragon 898 olacak. Önümüzdeki yıl pek çok amiral gemisi statüsündeki telefonu bu işlemci ile görecekken, sızıntılara göre ilk Snapdragon 898'li telefonlar Xiaomi ve Motorola'dan gelecek.
Twitter üzerinden yaptığı sızıntılarla tanınan Digital Chat Station'ın aktardığı bilgiye göre Xiaomi ve Motorola, Snapdragon 898 işlemciye sahip akıllı telefonları diğer markalardan önce tüketicilerle buluşturmak için hazırlık yapıyor. Telefonların bu yıl sonundan önce piyasaya çıkabileceğine yönelik iddialar varken, elbette şimdilik 2 markadan da bu konu hakkında net bir açıklama yok.
#DigitalChatStation— Digital Chat Station (@chat_station) November 5, 2021
I still remember that Moto first released Qualcomm's sub-flagship processor Snapdragon 870 at the beginning of this year. Now the progress of all new Snapdragon 898 machines has advanced.
Geçtiğimiz yıl Xiaomi, Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olarak Mi 11 modelini tanıtmıştı. O nedenle benzeri bir hamlenin gelmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak aynı konu Motorola açısından ele alındığında aslında biraz şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün. Zira Motorola son yıllarda bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanınıyordu.
Xiaomi 12'nin Snapdragon 898 işlemciyi taşıyan Xiaomi modeli olacağı söylenirken, Motorola'nın hangi modelinde aynı işlemciyi kullanacağına yönelik elle tutulur bir bilgi yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın