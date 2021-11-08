Samsung Galaxy Tab A8, Fotoğraflarıyla Birlikte İnternete Sızdı

Samsung'un premium sınıfı Galaxy Tab S8 tabletinden sonra, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Tab A8 tabletini piyasaya sürmesi bekleniyordu. Sızan yeni görüntüler, bu Android tabletin neye benzeyebileceğini gösteriyor.
Görüntüler, sızıntıları ile ünlü Evan Blass tarafından yayınlandı ve tabletle ilgili pek fazla sürpriz beklemememiz gerektiğini gösterdi. Orta sınıf bir tabletten beklenebileceği gibi, oldukça kalın bir çerçeveye sahip ve güç ve ses kontrol düğmeleri yan tarafta her zamanki yerlerinde.
Bu resimler, Eylül ayında ortaya çıkan, farklı bir kaynaktan gelen diğer görüntü sızıntıları ile çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. İki görüntü dizisinin bu kadar uyumlu olması, Galaxy Tab A8'in sonunda böyle görüneceğini düşündürüyor.
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