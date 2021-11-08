Samsung Galaxy Tab A8, Fotoğraflarıyla Birlikte İnternete Sızdı

Sızan Samsung Galaxy Tab A8 görüntüleri, Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir tabletle karşımıza çıkmaya hazırlandığını gösteriyor!

Samsung Galaxy Tab A8 internete sızdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
iPhone 13'ün Ekranını Değiştirmek, Görünüşe Bakılırsa Tam Bir "Bela"
Elon Musk'ın Düzenlediği Protesto Kokan İlginç Anketin Sonuçları Belli Oldu
AMD, 3'üncü Çeyrekte Gelirini Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 54 Artırdı
Siber Saldırganların Fidye Koparmak İçin Kullandıkları 10 Taktik
Mars'ta Yeni Keşifler: Kızıl Gezegende Organik Moleküller Keşfedildi!

 

 