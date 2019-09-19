Xiaomi Yeni 4K TV'lerini, Su Artıcısını ve Fazlasını Tanıttı
Xiaomi, yeni 4K televizyonunu ve son derece ilginç yeni cihazlarını resmi olarak tanıttı!
Hindistan'da en çok telefon satan firma olma konumuna yükselen Çinli üretici Xiaomi, yeni 4K televizyonunu ve diğer ürünlerini tanıttı. İşte firmanın Smarter Living 2020 etkinliğinde tanıttığı ürünler.
Mi TV 4X
Geçen senenin başında TV piyasasına giren Xiaomi, bu sürede piyasanın önemli bir kısmını eline geçirdi. Yeni Mi TV 4X serisi, 65, 50 ve 43 inç boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Android 9 Pie ve PatchWall'un yeni sürümüyle çalışan TV'ler, Google'ın yeni veri tasarruf işlevi Data Saver'ı sunan ilk TV'ler olma özelliğine sahipler.
Mi Smart Water Purifier (RO + UV)
Hindistan için geliştirilen bu ürün, minimal tasarımıyla öne çıkan beş aşamalı bir su süzgeci. Cihaz, Mi Home uygulaması ile bağlanıp TDS seviyeleri, filtre ömrü gibi bilgileri sunabiliyor, tek dokunuşla filtre almanıza izin veriyor.
Mi Motion Activated Night Light 2
Harekete bağlı olarak yanan bir ampul olan Night Light 2, hareket algılanmadığında 15 saniye sonra sönüyor.
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