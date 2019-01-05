Xiaomi'nin "Katlanan Tableti" Sızdı

Xiaomi, katlanan bir tablet üzerinde mi çalışıyor? Eğer bu görüntü gerçekse, evet!

Xiaomi'nin "Katlanan Tableti" Sızdı

Bu sene görmeyi beklediğimiz katlanabilen cihazlar, gürültü koparmaya devam ediyor. Samsung'un öncülüğünü yaptığı katlanabilen cihaz dedikodularına şimdi de Xiaomi eklendi.

Evan Blass'ın Twitter'da paylaştığı videoda üçe katlanan bir tablet görünüyor. Ancak bu görüntüye ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz çünkü Blass bile görüntünün gerçekliğinden emin değil. Videoda cihazın Xiaomi'ye ait olduğuna dair bir işaret bile görmüyoruz. Buna karşın tablet, parmak hareketlerine sorunsuzca tepki veriyor gibi görünüyor.

Samsung, katlanabilen bir cihaz üretmek için yıllardır çalışıyor. Firma, Galaxy X adlı cihazı sahnede gölgeler ve karanlıklar içinde geçen sene göstermişti. Telefonun "Infinity Flex" ekranı katlanabiliyor, diğer yüzünde bir ekran daha sunuyordu. Xiaomi'ye ait olduğu söylenen bu tablet ise boyutunun üçte birine küçülerek, telefona yakın bir boyuta ulaşıyor.

Diğer büyük üreticilerin de katlanabilen telefonlar için çalıştığı biliniyor. Google, Android'e katlanabilen telefon desteği eklediğini doğrularken Oppo, katlanabilen cihazını Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağını söylemişti. LG'nin ise kendi katlanabilen cihazını CES 2019'da gösterebileceği söyleniyor.

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