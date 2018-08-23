Xiaomi'nin Pocophone F1'i Tanıtıldı!
Xiaomi'nin piyasadaki amiral gemilerini fiyatıyla çok rahatsız edebilecek yeni telefonu Pocophone F1, tanıtıldı! İşte sundukları...
Xiaomi'nin bir süredir dedikodusu yapılan yeni amiral gemisi telefonu, Yeni Delhi'deki bir etkilnikte tanıtıldı. Yeni Pocophone F1, en üst düzey özellikleri 300 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunuyor.
Hindistan'da Poco F1 olarak anılan telefon, bir süre önce OnePlus One'ın yaptığını tekrar yapmak istiyor, yani uygun fiyata amiral gemisi özelliklerini sunuyor. Qualcomm Snapdragon 845+ yonga setiyle gelen cihaz, 6,18 inç'lik 2246 x 1080 (18,7:9) ekrana sahip. Arkada 12MP f/1.9 + 5MP derinlik algılayıcısına sahip olan cihaz, çift pixel PDAF, HDR, 30fps'de 4K video gibi yetenekler sunuyor. Ön yüzde ise 20MP'lik f/2,0 diyaframlı bir kamera var. 4.000mAh'lik güçlü bir pille gelen Poco F1, kulaklık girişi, USB-C portu, Bluetooth 5.0, NFC, stereo hoparlör ve FM radyo işlevselliği de sunuyor.
Xiaomi'nin "LiquidCool" teknolojisini kullanan cihaz, iddiaya göre kendini serin tutabiliyor. Qualcomm'un QuickCharge 3.0'ı sayesinde hızlı şarj olabilen telefon, kulak kısmındaki hoparlörü ikinci hoparlör olarak kullanıyor. F1'in kasası büyük oranda plastikten oluşuyor, ancak cihazın özel, kevlar arka yüzeyli bir sürümü de var. Ön taraftaki ekran çerçevesi oldukça ince ancak çentikten vazgeçemiyor.
Poco F1'in 6GB RAM / 64GB depolama sunan sürümünün fiyatı 300 dolar olacak. Satışa sunulma tarihi ise Hindistan için 29 Ağustos olarak açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
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