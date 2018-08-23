Xiaomi'nin Pocophone F1'i Tanıtıldı!

Xiaomi'nin piyasadaki amiral gemilerini fiyatıyla çok rahatsız edebilecek yeni telefonu Pocophone F1, tanıtıldı! İşte sundukları...

Xiaomi'nin Pocophone F1'i Tanıtıldı!

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