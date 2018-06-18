Xperia Home Laucher Öldü Çünkü Yenisi Geliyor!
Sony'nin Android'deki launcher'ı Xperia Home'u neden geliştirmeyi durdurduğu anlaşıldı!
Sony'nin Xperia Home launcher'ının artık geliştirilmeyeceğini birkaç gün önce öğrenmiştik. Firmanın Android'li telefonlarıyla gelen launcher'ın yolun sonuna gelmesi bazı kullanıcıları üzmüştü ancak Sony'nin amacının yeni bir launcher geliştirmek olduğu anlaşıldı.
Xperia Home takımından Erika Prymus, Google+'ta konuştu ve şunları söyledi:
"Şu anki Xperia Home Uygulaması'nda yeni işlevler geliştirmeyi durdurmamızın nedeni, yeni bir Home Uygulaması geliştiriyor olmamız."
Açıklama, Xperia Home'u sevenlerin yüreğine su serpti ancak yeni launcher'ın nasıl olacağı hakkında şimdilik hiçbir ipucu yok. Android P, son yıllardaki hareketle kontrol modasına uyarak deneyimde bazı değişiklikler yapacak. Örneğin uygulamalar arasında parmağınızı kaydırarak geçmek mümkün hale gelecek. Sony de launcher'ını bu yüzden baştan inşa etmek istemiş olabilir.
Eski launcher'ın akıbetinden de bahseden Prymus, launcher'ın şu an bakım aşamasında olduğunu belirrti ve bu aşamada "gerektiği kadar süre" tutulacağını söyledi. Xperia Home beta topluluğu ise birkaç hafta içinde kapanacak.
Zeynel A. Öztürk
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