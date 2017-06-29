Xperia XA ve Xperia XA Ultra Güncellemesi Durduruldu!
Sony'nin bu Xperia modelleri için yayınlamaya başladığı Android Nougat güncellemesi, ani bir kararla askıya alındı!
Xperia XA ve Xperia XA Ultra tanıtıldığından bu yana bir yıldan fazla süre geçti. Firma, yaklaşık altı ay önce bu telefonların yazılımını yükselteceğini duyurmuş ve yakın zamanda bu sözünü tuttuğunu göstermişti. Ancak güncellemeler sırasında bir sorun çıktı.
Güncellemenin yayınlanmasının ardından gelen bir açıklama, dağıtımın askıya alındığını söylüyor. Açıklama şöyle:
"Xperia XA ve Xperia XA Ultra için Android 7.0 yükseltmesini dağıtım sistemindeki küçük performans tutarsızlıkları nedeniyle geçici olarak duraklatıyoruz. Yükseltmeyi başarıyla tamamladıysanız veya yükseltmediyseniz cihaz performansında önemli bir etki hissetmeyeceksiniz veya veri kaybı yaşamayacaksınız. Dağıtımı en kısa zamanda tüm kullanıcılar için tekrar başlatmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşacağız."
Cihazlarını Android 7.0'ye güncelleyenler için endişe edecek önemli bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Henüz güncellemeyenlerin ise biraz daha beklemeleri gerekecek. Sony onarımın ne kadar süreceğini açıklamadığı için ne kadar daha beklemeniz gerekeceğini bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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