Xperia XZ3 Ön Siparişi, Oyun Hediyesiyle Geliyor!
Sony, Xperia XZ3'ü ön sipariş ile alan müşterilerine oldukça ilginç bir hediye veriyor!
Sony, görünüşe göre XPeria XZ3 satışlarını arttırmak için ilginç yollar deniyor. Japon teknoloji devi, duyurusunda Avrupa ülkelerinde Xperia XZ3'ü sipariş eden kullanıcılarına bir hediye vereceğini açıkladı.
Sony'nin kullanıcılarına vereceği bu hediye, herhangi bir telefon aksesuarı veya bir mobil servis üyeliği değil. Bu hediye, bir PlayStation oyunu olan Call of Duty: Black Ops 4.
Telefonu 31 Ağustos'tan 5 Ekim'e kadar sipariş eden Avrupa ülkesi vatandaşları ise 31 Ekim'e kadar Sony'e bir e-posta adresi, cep telefonu numarası, PSN kullanıcı ismi, ikamet edilen ülke, Xperia XZ3 ön sipariş numarası ve cihaza ait olan EAN-IMEI kodlarını göndermeleri halinde, oyuna sahip olabiliyorlar.
Bu web sayfası, 28 Eylül tarihinden sonra söz konusu kampanyaya ev sahipliği yapacak. Ancak kampanyanın bazı sınırlamaları da var. Sony, her hane için bir adet XZ3 cihazının bu kampanyadan faydalanabileceğini belirtiyor. Cihazı derhal iade etmek de kampanya kapsamının dışında kalmanıza sebep olacak. Ayrıca kampanyaya katılabileceğiniz ülkeler, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Polonya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan ile sınırlı.
Xperia XZ3'ün mağazalara ise 5 Ekim'de gelmesi bekleniyor. Call of Duty: Black Ops 4'ün ise 12 Ekim'den itibaren raflara geleceği göze alındığında, PlayStation üzerinde dijital bir kopya sahibi olarak mağazalarda sıra beklemeden Call of Duty serisinin yeni oyununa sahip olma avantajı bu kampanyanın cezbedici noktası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Avrupa'da ikamet ettiğiniz yere bağlı olarak yaklaşık 49 Pound veya 59 Euro gibi bir ücret ödemeden yeni oyuna sahip olabileceksiniz. Sony'nin yeni amiral gemisi ise Birleşik Krallık'ta 699 Pound fiyat etiketiyle ve Euro para birimini kullanan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ise 799 Euro üzerinden satışa sunulacak.
Eğer kampanyaya katılmak için uygun koşulları sağlıyorsanız, Xperia XZ3'ü ön sipariş edeceğiniz satıcının kampanya kapsamında oyunu siparişe dahil ediyor olduğundan emin olmanızı öneririz.
Doğan Kürşat Aktaş
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