XPG, CASTER Serisi DDR5 RAM Ailesini Duyurdu

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, yeni nesil XPG CASTER DDR5 RAM ailesini duyurdu. RGB aydınlatmalı bir versiyonu da bulunan CASTER bellekler saniyede 7000MT (megatransfer) hıza ulaşabiliyor. Geliştirilmiş çalışma istikrarı ve güvenilirlik için dâhili Hata Düzeltme Kodu (ECC) ve Entegre Güç Yönetim Devresi (PMIC) teknolojilerine sahip olan ürün, 16GB'a kadar kapasite sunuyor.
Rakipsiz Performans
Standart DDR4 belleklerden iki kat hızlı olan XPG CASTER bellekler 7000MT/s hıza ulaşabiliyor. Bu baş döndürücü hız kullanıcılara kusursuz ve üstün bir performans sağlıyor. Yeni nesil belleklerle birlikte gelen Intel XMP 3.0 desteği sayesinde hız aşırtma (overclock) işlemi XPG kullanıcıları için son derece basit olmaya devam ediyor. Bu sayede kullanıcılar karmaşık BIOS ayarlarını tek tek elle değiştirmek zorunda kalmadan ideal performans artışı elde edebiliyorlar.
Ayrıca, XPG CASTER serisi, kendisine gerçek zamanlı hata düzeltme becerisi veren dâhili Hata Düzeltme Kodu (ECC) ve daha istikrarlı çalışmasını sağlayan Entegre Güç Yönetim Devresi (PMIC) teknolojilerine sahip.
Gelecekten Gelen Tasarım
XPG CASTER serisi RGB aydınlatmaya sahip olan ve olmayan iki farklı modelle geliyor. Her iki model de sahip olduğu gri renkli pasif soğutucuları ve modern görünümlü şekilleri sayesinde hız ve incelik hissi uyandıran fütüristik bir tarz barındırıyor. CASTER RGB modeli ise RGB aydınlatmasıyla kullanıcılara ışıl ışıl bir görüntü sunuyor ve tarzlarını oyun sistemlerine yansıtma şansı veriyor. Kullanıcılar RGB aydınlatma efektlerini XPG'nin RGB Sync yazılımı veya önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları ile istedikleri gibi ayarlayabiliyor.
XPG HUNTER DDR5 RAM Yenilendi
XPG CASTER serisine ek olarak marka, XPG HUNTER DDR5 RAM modelini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. HUNTER DDR4 bellek modelinin yenilenmiş hali olan yeni HUNTER modeli yenilenmiş bir soğutucu tasarımı ve 5200MT/s hıza ulaşabilen geliştirilmiş bir performansla birlikte gelecek.
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