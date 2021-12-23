XPG, CASTER Serisi DDR5 RAM Ailesini Duyurdu

XPG'nin yeni nesil DDR5 bellek modülleri 7000MT/s hız sınırını zorluyor.

XPG, CASTER Serisi DDR5 RAM Ailesini Duyurdu

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