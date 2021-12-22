ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition Türkiye'de Satışa Sunuldu

ASUS, Noctua tutkunlarına ve mod yapımcılarına hitap eden ASUS GeForce RTX™ 3070 Noctua Edition ekran kartlarının Türkiye'de satışa sunulduğunu duyurdu. Kullanıcıların sessizlik tutkusundan ilham alan ASUS, Noctua ile uzun süreli bir ortaklık başlattı. İki marka, Noctua fanlarının benzersiz özelliklerinden yararlanan özel bir ekran kartı geliştirdi. Noctua tutkunları en özenli PC sistem toplayıcıları arasında yer alıyor. Noctua fanlarıyla özel sistemler tasarlayan bu kullanıcılar CPU için de Noctua'nın dikkat çekici soğutucularına yer veriyor. En sıkı hayranlar ise ekran kartlarının standart GPU fanlarını krem ve kahverengi tasarımıyla çarpıcı bir görüntü oluşturan donanımlarla değiştiriyor. Noctua tutkunları sistemde uygun her yere fan ekliyor. Çekici görüntülerinin yanı sıra Noctua fanlar düşük gürültülü yapılara, en uygun hale getirilmiş hava akışı karakteristiklerine ve üst düzey güvenilirliğe sahip.
ASUS ve Noctua teknolojileri bu muhteşem kartta bir araya geliyor
ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, sahip olduğu iki adet Noctua NF-A12x25 fan ile havayı 2,3 yuva yer kaplayan devasa soğutma bloğuna iletiyor. Bu soğutma bloğu ASUS'un tecrübeli termal ar-ge ekibi ve Noctua mühendislerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Mühendisler birlikte çalışarak soğutma bloğundaki kanatçık yoğunluğunu ve ısı borusu dizilimini NF-A12x25'in hava akış karakteristiklerine göre optimize etti. İki adet 120 mm fana yer açarken gürültü seviyesini ve akustik etkiyi düşük tutmak ve yüksek soğutma performansını korumak için kartın toplam hacmi 4,3 yuva yer kaplayacak şekilde genişletildi.
"Soğutma konusundaki geniş ar-ge deneyimimizi kullanarak teknoloji harikası NF-A12x25 fanların performans karakteristiklerine uygun yeni bir GPU soğutma bloğu tasarladık." diyen ASUS Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Multimedya İş Birimi Genel Müdürü Kent Chien, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak yürüttüğümüz çalışma ile, gürültü seviyesine önem veren oyunculara ve Noctua tutkunlarına benzersiz bir ekran kartı sunuyoruz. Bu kart, özel hazırlanmış bir PC'deki diğer Noctua ürünleriyle mükemmel uyum sağlayan bir kasada maksimum desibel başına maksimum ısı dağıtımı sağlıyor."
Ortak çalışma sonucunda piyasada desibel başına en iyi termal performansı sunan ekran kartlarından biri ortaya çıktı. TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition gibi etkileyici bir kartla bile kıyaslandığında, Noctua Edition aynı güç sınırı, ortam sıcaklığı ve termal bağlantı sıcaklığında 10 dB daha düşük ses çıkarıyor. Sistemin gürültü seviyesine ve karakteristiğine her şeyden çok önem veren kullanıcılar farkı kesinlikle hissedecek.
"NF-A12x25 fanlarımızı, ortak çalışmayla özenli bir şekilde hazırladığımız soğutma bloğu ile birlikte kullanan bu kart performans ve gürültü verimliliğini önemli ölçüde artırıyor." diyen Noctua CEO'su Roland Mossig, ardından şunları söyledi: "ASUS GeForce RTX 3070 ekran kartı serisi zaten olağanüstü. Ancak biz Noctua Edition'ın gürültü seviyesine önem veren kullanıcıların tam da aradıkları çözüm olduğunu düşünüyoruz."
Noctua tutkunları yüksek performans ve düşük gürültü seviyesinin yanı sıra sistemlerinin estetik görünümüne de önem veriyor. İki adet NF-A12x25 model fan için özel hazırlanan kahverengi koruma parçası, fanların göz alıcı renklerini tamamlıyor ve kablo bağı gerektirmeden güvenli montaj imkanı veriyor. Koruma parçasının önünde ve yanlarında ASUS ve Noctua logoları yer alıyor. Tam boy arka plaka ise sade desenleriyle sistemdeki diğer Noctua bileşenlerine mükemmel uyum sağlıyor.
GeForce RTX 3070 Noctua Edition eşsiz soğutma bloğu ve teknoloji harikası fanlarının yanı sıra ASUS ekran kartlarının tüm karakteristik özelliklerini de taşıyor. İki modlu BIOS anahtarı en uygun gürültü ve performans dengesini sunan Sessiz mod açık olarak geliyor. 0 dB modu ise düşük grafik yükü altındayken gürültü seviyesini en aza indiriyor. Özel Auto-Extreme üretim teknolojisiyle dahili bileşenlerin hassas ve temiz bir şekilde yerleştirilip lehimlenmesi sağlanıyor. Havalandırma açıklıkları bulunan arka plaka ise sıcak havayı kısa yoldan kasanın doğal hava akış yoluna iletiyor. 144 saatlik onay süreciyle de kartın kutudan çıkar çıkmaz uzun süre yüksek performans göstereceğinden emin olunuyor.
Gelişmiş Noctua fan teknolojisiyle NF-A12x25 fan herkes için ideal
NF-A12x25 fan, 120 mm'lik yapıya sığdırdığı sayısız yenilikçi özellikle bir numaralı tercih oldu. Noctua'ya ait Sterrox® adlı sıvı kristal polimerden üretilen rotor son derece düşük bir termal genleşme katsayısına sahip. Bu sayede fan kanatları dış çerçeveden yalnızca 0,5 mm mesafede durabiliyor. Bu son derece dar aralık sayesinde NF-A12x25, kanat uçları ve dış çerçeve arasından hava sızıntısını azaltarak geri tepme basıncına karşı daha verimli çalışıyor. Metal destekli motor yuvası ve aks; rotor ile çerçeve arasındaki bu hassas aralığı destekliyor.
Ayrıca, Smooth Commutation Drive teknolojisine sahip PWM IC de düşük hızlarda fan gürültüsünü azaltıyor. Geri tepme basıncına karşı durumlarda bile rahatsız etmeyen özel ayarlanmış akustik profil, GPU soğutma bloğu kullanımı için ideal. Her bir rotorun ucunda bulunan akış hızlandırma kanalları hem verimliliği artırıyor gem de girdap gürültüsünü azaltıyor. Fan çerçevesinin iç yüzeyindeki mikro yapılar fan kanatlarının oluşturduğu gürültüyü azaltıyor. Yumuşak silikondan üretilen titreşim önleyici dolgular ekran kartındaki titreşimin kasaya geçmesini önlüyor. Bu gelişmiş özellikler sayesinde NF-A12x25 fanlar, piyasadaki en iyi 120 mm fan olarak basından yüzlerce ödüle layık görüldü.
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