XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4 M.2 SSD Duyuruldu

PCIe 4.0 SSD ailesini S50 Lite modeliyle genişleten XPG, daha yüksek veri aktarım hızı sağlayan bu arabirimi geniş kullanıcı kitlelerine yaymayı hedefliyor.

XPG GAMMIX S50 Lite SSD Duyuruldu

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, GAMMIX S50 Lite modeli yeni PCIe Gen 4x4 M.2 2280 SSD'sini duyurdu. Gelişen teknoloji ve git gide artan veri boyutları sebebiyle PCIe Gen4 arabirimi depolama cihazları için hayati önemde bir araç haline gelecek. XPG tarafından geliştirilen S50 Lite, PCIe 4.0 arabiriminden faydalanmak isteyen kullanıcılar için yeni ve ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.

Gelecek SSD Nesli Şekilleniyor

ADATA Ürün Pazarlama Direktörü Ibsen Chen yeni SSD modeli hakkında şunları söyledi, "S50 Lite'ın piyasaya çıkışıyla PCIe 4.0 SSD modellerimizin sayısını artırmış ve bu teknolojiye erkenden geçmek isteyen kullanıcıların ardından, oyunlarda veya profesyonel işlerinde performans artışı isteyen genel kullanıcılar için de bu teknolojiyi ulaşılabilir hale getirmiş olacağız. Stratejik ortağımız Silicon Motion'ın desteğiyle üstün bir performans sunan ve ulaşılabilir seviyede yeni nesil SSD geliştirme konusunda güçlü bir yatırım yaptık."

Silicon Motion Pazarlama ve AR-GE Müdür Yardımcısı Nelson S. Duann yeni modelin duyurusunu şu sözlerle yorumladı, "SMI'ın yeni SM2267 PCIe Gen4 kontrolcüsünü kullanan ADATA'nın yeni GAMMIX S50 Lite SSD modelinin duyurusu bizim için de heyecan verici bir gelişme. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız ADATA'nın yüksek standartlarını karşılamak için onlara mümkün olan en iyi desteği sunuyoruz. Yeni GAMMIX S50 Lite modelinin SM2267 kontrolcüsünün desteğiyle kullanıcılara daha yüksek bir performans ve daha iyi bir kullanım deneyimi yaşatarak PCIe Gen4 SSD'lere geçişi hızlandırmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz."

Yeni Kontrolcüyle Gelen Yeni Teknolojiler

SMI tarafından geliştirilen yeni SM2267 kontrol yongasını kullanan S50 Lite, PCIe Gen4 arabirimi ve NVMe 1.4 teknolojilerinden aldığı güçle saniyede 3900MB'a kadar okuma 3200MB'a kadar da yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca, 490K/540K IOPS rasgele okuma ve yazma değerlerine ulaşabilen S50, kullanıcılara yüksek veri aktarım hızı ve artan verimlilik vadediyor.

Üstelik SM2267 kontrolcüsü ve gelişmiş tasarımı sayesinde S50 Lite soğutucusu bulunmayan ürünlere kıyasla %20'ye varan oranda daha serin çalışıyor. Dinamik SLC önbellek, LDPC hata düzeltme kodu, RAID desteği, AES 256-bit şifreleme gibi teknolojilere de sahip olan ürün PCIe 3.0 platformlarda da çalışıyor.

1TB ve 2TB olarak iki ayrı kapasite seçeneğiyle ve 5 yıllık garantiyle piyasaya çıkması planlanan GAMMIX S50 Lite'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte ilan edilecek. XPG SSD modelleri ve diğer XPG ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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