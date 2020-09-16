Sabit Diskler, Bu Teknoloji ile Birlikte Gereksiz Cihazlar Haline Gelebilir

Belki yakın gelecekte olmayabilir. Ama bir gün bu teknoloji, geniş kapasiteli sabit diskleri, SSD'leri ve kasetleri tamamen gereksiz birer cihaz haline getirebilir.

Bir gün DNA'lara kaydedebiliriz

İnsanloğlu, DNA'da veri depolamaya bir adım daha yaklaşmış olabilir. Kendini dünyanın ilk DNA tabanlı veri depolama platformu olarak tanıtan Catalog, topladığı 10 milyon dolar fon ile önemli bir işe koyuldu.

Catalog'un yeni cihazı Shannon, Wikipedia'nın 16GB boyuta ulaşan tüm metinlerini insan yapımı DNA molekülleri üzerinde saklayabiliyor. Firmanın amacı, raf ömrü yüzlerce yıl ile ölçülen bir depolama birimi oluşturmak ve küp şeker boyutundaki bir alana bir milyon GB'den fazla veri depolamak (10mm x 10mm x 10mm). Bu, bir santimetre küp içerisine bir exabayt sığdırmak demek ve dolayısıyla bu hedef, şu anki en yoğun ticari depolama ortamından bile yoğun.

Teknolojinin önündeki en önemli sorun, alan (Shannon bir aile mutfağı boyutunda), hız (10Mbps) ve fiyat. Yani teknolojinin hayatımıza girmeye yaklaşması için önünde çok uzun bir yol var.

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