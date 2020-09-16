Sabit Diskler, Bu Teknoloji ile Birlikte Gereksiz Cihazlar Haline Gelebilir

Belki yakın gelecekte olmayabilir. Ama bir gün bu teknoloji, geniş kapasiteli sabit diskleri, SSD'leri ve kasetleri tamamen gereksiz birer cihaz haline getirebilir.