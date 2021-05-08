XPG Red Dot'ta Ürün Tasarımı Kategorisinde Üç Ödül Kazandı

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, üç ürününün 2021 Red Dot: Ürün Tasarımı ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Ödül kazanan ürünler GAMMIX S70 PCIe Gen4 SSD, SPECTRIX D70G DDR4 RAM ve SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RAM oldu.
ADATA Ürün Pazarlama Müdürü Ibseb Chen, şirketin bu başarısı hakkında şunları söyledi, "Üç ürünümüzün Red Dot tarafından ödüllendirilmesi bizi çok sevindirdi. Ürünlerimizin sadece yüksek performans sunmasını değil, anlamlı bir endüstriyel tasarıma da sahip olmalarını amaçlıyoruz. Depolama ve bellek ürünlerindeki geçmişimizi ve öncü pozisyonumuzu düşününce üç adet Red Dot kazanmamız bizim için sürpriz değil."
XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 SSD
Henüz çok yeni olan Gen4 arabirimini kullanan GAMMIX S70 sıralı okuma ve yazma konusunda saniyede 7400/MB ve 6400/MB'a varan hızlara ulaşabilmesiyle oyunlarda veya yüksek veri aktarı hızı gerektiren yüksek çözünürlüklü video işleme gibi işlerde büyük avantaj sunuyor. Güvenilir ve istikrarlı performans vermesi için okyanus dalgalarından esinlenilen alüminyum soğutucusu, ısı dağıtımı için daha geniş bir yüzey alanı sağlıyor. Soğutucunun içindeki kanallar hava akışını artırarak ısının SSD'den uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor.
XPG SPECTRIX D70G DDR4 Bellek
SPECTRIX D70G, "çift kişilikli" tasarım anlayışıyla diğer bellek modüllerinden ayrılıyor. Bunu bir yönüyle farklı dokuya sahip yüzey alanlarıyla yapıyor. Yüzeyinin bir kısmı pürüzsüz ve temizken diğer kısmı engebeli ve oluklu. Öte yandan RGB aydınlatmasının açık veya kapalı oluşuna göre de iki farklı görünüş sunuyor. RGB aydınlatması kapalıyken plastik gövdesi metal benzeri bir görünüm yaratırken, RGB açıldığında yarı şeffaf malzeme kasanın içinde bir renk cümbüşü yaratıyor. D70G 4600MHz'lik frekansıyla tasarımda olduğu kadar performans konusunda da oldukça iddialı.
XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 Bellek
XPG SPECTRIX D50 Xtreme, 5000MHz'e çıkabilen frekans değerleriyle hâlihazırda pek çok kullanıcının tercih ettiği bir üründü. Hızını ve dayanıklılığını yansıtan dış tasarımı da D50 Xtreme'in beğenilen yönleri arasındaydı. 2mm kalınlığındaki metal dış yüzeyi çarpıcı bir görüntü sunmanın yanında ürünün soğutmasına da katkı yapıyor. Bu metal yüzeyi farklı açılardan bölen derin çizgilerin birleşerek üçgen şekli oluşturduğu üst kısımda ise ufak bir RGB aydınlatma alanı yer alıyor. Birbirini tamamlayan bu tasarım detayları sayesinde D50 XTREME sade fakat etkileyici bir görünüm elde ediyor.
Red Dot: Ürün Tasarımı ödülü 1955 yılından beri dünyanın her yerinden üretici ve tasarımcılara veriliyor. Ödülün amacı, ürün ve iletişim tasarımıyla tasarım konseptlerinde mükemmeliyeti yakalayan tasarımcıları ve üreticileri ödüllendirmek.
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