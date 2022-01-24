Xtrfy MZ1 Zy's Rail İncelemesi

Oyunculara yönelik ürünler elbette sadece büyük üreticiler tarafından sunulmuyor. Nasıl otomobilde Radical, Koenigsegg gibi markalar varsa, oyun dünyası da birbirinden ilginç ürünleriyle karşımıza çıkan egzotik firmalarla dolu. 2013 yılında İsveç'te kurulan ve şimdiye de Ninjas in Pyjamas espor takımı ve Rocket Jump Ninja ile ortaklıklarıyla adını duyuran Xtrfy da bunlardan birisi ve bu ay incelediğimiz ürünü de tüm ürün ailesinin en özel modeli olan, bizzat Rocket Jump Ninja'nın tavsiyeleri doğrultusunda şekillenen MZ1 Zy's Rail.
MZ1 oldukça küçük (111*59*36mm) bir fare öncelikle. Kutudan çıkarttığınızda dikkatinizi çekecek çok şey var ama gerçekten küçük ve hafif bir fareden bahsediyoruz. Peki, şimdiye dek 200'e yakın fareyi inceleyen Rocket Jump Ninja bunu kimler için tasarladı. Bir kere parmak ucu (Fingertip) tutuşu kullanıyorsanız, MZ1'de elinizin boyutundan bağımsız çok rahat edeceksiniz. Ayrıca eliniz küçükçe avuç içi (palm) tutuşa da son derece uygun. Ben kendi adıma hybrid bir tutuş kullanıyoruz ve açık konuşalım, bu kadar küçük ebatlı bir farede rahat etmeyi beklemiyorduk. Aksine son derece rahat ettik.
MZ1, ilk bakışta fark edebileceğiniz oldukça özgün bir tasarıma sahip. Farenin ön kısmı adeta bir Formula 1 aracının burnu gibi, alışılmadık şekilde yere oldukça yakın ve ana tuşların orta kısmı, parmağınızın sağa sola kaymasını engellemek adına biraz çukur olarak tasarlanmış. Böyle bir tasarımı ilk kez gördük ve son derece fonksiyonel bulduk, bence taklit edilmesi de yakındır. Xtrfy bu modelde çoğu oyuncunun favorisi olan 80 milyon tıklama ömürlü mekanik Kailh GM 8.0 switch'lerini kullanmış. Oldukça tok bir his verse de sessiz olmayı başaran bu anahtarların yanında 24 adımlı fare tekerleği de tamamen sessiz, sertliği iyi ayarlanmış ve ergonomik. Sol taraftaki fonksiyon tuşları da neredeyse hiç sünger hissi vermiyor, son derece tok bir his veriyorlar ve parmağınız kolayca ulaşabiliyor. Üst kısımdaki tuşun işlevi ise alttaki anahtar üzerinden değiştirilebiliyor. Buna göre RGB modunu değiştirebilir, polling rate değerini ayarlayabilir, F11 olarak kullanabilir (firmware update ile page down tuşu olarak kullanılabiliyor) ve LOD ayarını yapabilirsiniz. MZ1'in herhangi bir yardımcı programı bulunmasa da DPI ayarları ve ışık efektlerini iki tuşun kombinasyonuyla rahatça yapabiliyorsunuz. Bunun için ürünün yanında gelen kullanım kılavuzuna bakmanızı öneririz. Kendi adımıza 1.2mm LOD (lift-off distance) mesafesinde oldukça rahat ettik ama bu konu elbette kullandığınız mouse pad'e de bağlı. Gerekirse 2.5mm ayarını da kullanabilirsiniz. Farenin tuş tıklamalarındaki gecikme değeri iyi olsa da en iyilerden birisi sayılmaz, 16ms. Geçen ay incelediğimiz MadCatz B.A.T. 6+'dan daha kötü bir değer, Logitech PRO X Superlight'ın ise tam iki katı (8ms). Yine de bunların günlük kullanımda çoğu zaman hissedilmeyecek kadar küçük farklara tekabül ettiğini hatırlatalım.
MZ1'in tasarımı konusunu bir türlü bitiremedik. Bir diğer konu, fare ilk bakışta her iki el kullanımına da uygun (ambidextrous) gibi gelebilir ama aslında sağa doğru hafifçe meyilli. Sağ tarafta fonksiyon tuşlarının da olmadığını düşünürsek solak kullanıcılar için uygun bir seçim olmayabilir. Fare bu kadar ufak ve hafif olunca yan kısımlarda yumuşak parmak desteğine gerek görülmemiş.
Xtrfy bu modelde de son dönemin favori tasarımı Honeycomb'u kullanmış. Bu delikli tasarımın faydası elbette hafiflik ki MZ1 sadece 61 gram, piyasadaki en hafif farelerden birisi. Ayrıca üründe şimdiye kadar bir farede gördüğümüz en güzel RGB aydınlatma kullanılmış. Oldukça geniş bir bölgeye yayılan aydınlatma mat/şeffaf plastik malzemeden yapılan farenin güzelliğine güzellik katıyor, mutlaka görmeniz gerek. Honeycomb tasarımının dezavantajlarına dönersek, ilk olarak eğer evde kedi köpek besliyorsanız içine tüy kaçma olasılığı yüksek. Bu cihaza bir zarar vermese de temizliğe dikkat etmenizde fayda var. Diğer dezavantaj olan "farenin baskı altındayken çıtırdaması" sorunu ise MZ1'de söz konusu değil. Elinizi koyduğunuzda biraz gıcırdama hissedebilirsiniz ama baskıyı artırdığınızda artmıyor. MZ1 gerçekten de size hemen hissettirdiği malzeme kalitesini iyi işçilik ile de birleştirmiş.
Üründe kullanılan PixArt PMW3389 sensör piyasada oldukça popüler ve performanslı bir ürün. 50G hızlanma, 400 IPS hız ve 1000Hz polling rate değerleri zaten fazlasıyla yeterli. Alt kısımda DPI ayarını yapabileceğiniz bir tuş var bunu da hatırlatalım. Buradaki LED'in renginden o anki DPI ayarı konusunda bilgilendiriliyorsunuz.
Gelelim minik gözüken, oyuncular için son derece önemli son detaylara. Xtrfy bu modelde skatez olarak Virgin Grade PTFE kullanmış ve kutudan yedek set de çıkıyor. Hem sert hem de kumaş yüzeyde gördüğümüz en iyi gliding performanslarından biriydi. Diğer konu ile kablo. Xtrfy'ın diğer modellerde çok eleştirilen kablosu bu modelde Xtrfy EZCord Pro kablo ile değiştirilmiş. 1.9m uzunluğundaki kablo son derece yumuşak ve kablo tutucusu kullanmasanız bile bir yerlere takılıp durmuyor.
Sonuç
Sonuç olarak, MZ1 hakkıyla Editörün Seçimi unvanını kazanan bir ürün oldu. Fiyat konusu ise bildiğiniz gibi oldukça değişken. Çok fazla getirilen bir ürün olmadığından stok durumu fiyat üstünde belirleyici olabiliyor. Yurt dışı fiyatının 79$ olduğunu, ülkemizde ise bu yazı hazırlandığı sırada 999 TL'ye bulunabildiğini belirtelim.
CHIP Online Notu: %92
+ Son derece hafif ve ergonomik
+ Yüksek performans
+ Harika RGB efektleri
+ Şık ve yenilikçi tasarım
+ Yüksek performanslı skatezler
+ Kablo son derece başarılı
- Yardımcı program bulunmuyor
- Eli büyük olanlar için tutuş stiline göre uygun seçim olmayabilir
Kürşat Zaman
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