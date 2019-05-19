XZ4 Compact, Farklı İsimle Japonya'da Çıktı
Sony'nin umudu kestiğimiz telefonu, Japonya'da piyasaya sürüldü. Ama beklediğimiz isimle değil ve muhtemelen bize hiç gelmeyecek!
Sony'nin Şubat'ta Xperia 1 ile birlikte Xperia XZ4 Compact'ı da tanıtması bekleniyordu, ancak bu telefon gün yüzünü görmedi. Bunun yerine tanıtımda amiral gemisiyle birlikte Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gösterildi. Şimdi ise Xperia XZ4 Compact'ın özelliklerini andıran bir telefon, Japonya'da tanıtıldı.
Şu an Japonya'nın mobil ağı Docomo'ya özel olan Sony Xperia Ace, firmanın Compact serisine benzer bir tasarımla geliyor. 5 inç'lik 18:9 Full HD+ ekranla gelen Xperia ACE, 4GB RAM'e ve 64GB depolama alanına sahip. Xperia 1'deki Snapdragon 855'in yerine çok daha az güce sahip Snapdragon 630'u kullanan telefon, fark ettiğiniz üzere en üst düzey özelliklere sahip değil.
Telefonun sadece Japonya'da satılması, Sony'nin Compact serisinin tüm dünyaya uygun olmadığı kararına vardığını gösteriyor olabilir. Bu tabi ki Compact serisini sevenleri hayal kırıklığına uğratacak bir durum. Sürpriz biçimde Sony Xperia Ace'in farklı bir isimle tüm dünyaya geldiğini de görebiliriz, ancak Sony'den Ağustos'a kadar önemli bir telefon tanıtımı beklenmiyor.
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