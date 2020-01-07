Y-Brush ile 10 Saniyede Diş Fırçalama!

Fransız firma FasTeesH, 2018 yılında 165.000 dolar değerinde fon toplamasından beri tam boyutlu bir elektrikli diş fırçasının tasarımı üzerinde çalışıyordu. Görünene göre artık Y-Brush'ın ana gösteriminin yapılma vakti geldi. Ön siparişleri Temmuz 2018'den beri açık olan Y-Brush dağıtımları, Ocak ayında CES 2020'nin hemen öncesinde başladı.
Y-Brush, esnek, tek tarafı naylon tüylerle kaplı, kare bir güç tabanına oturan diş eti şeklinde bir kaplamadan oluşuyor. Tüylerin olduğu tarafa diş macunu sıktıktan sonra bu "fırçayı" beş saniye boyunca ısırmanız, daha sonra diğer yöne çevirip tekrar beş saniye ısırmanız tüm dişlerinizi temizlemeniz için yeterli oluyor. Y-Brush üç farklı titreşim moduna sahip ve bir şarj noktası ile beraber sunuluyor. Tamamen şarj olmuş bir bataryanın bir ay yeteceği söyleniyor.
FasTeesH fırça başlığını her altı ayda bir değiştirmeyi öneriyor ve her bir başlık 30 dolar fiyatı ile satışa sunuluyor. Y-Brush 4-12 yaş aralığındaki çocuklar ve daha büyükler için orta olmak üzere iki boyuta sahip. Temel Y-Brush seri 125 dolarlık fiyat etiketine sahip.
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