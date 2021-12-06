Yamaha, Eicma'da Motosiklet Dünyasının Sınırlarını Çizdi

Her zaman daha özgür, daha mobil ve daha yaratıcı olma fırsatı veren Yamaha motosikletleri özellikle hizmette Kando felsefesi ile birleşince kusursuz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Günlük kullanımdan, doğa sürüşlerine, asfalt yarışlarından, off-road tutkusuna kadar her sürücünün ihtiyacını kusursuz teknoloji ve tasarımla buluşturan Yamaha Motor, Eicma 2021'de yine trendlere yön veren modellerinde Yamaha karakterini ortaya koydu. R serisi ile yarış DNA'sını şekillendiren Yamaha bu yıl standında, Pata Yamaha Fabrika Takımı'nda R1 ile WSBK Dünya Şampiyonluğuna adını yazdıran Toprak Razgatlıoğlu'nu ağırladı.
Güçlü Sport Heritage mirası.
2021 yılında XSR125'in de katılımıyla büyüyen, retro görünüm ve maksimum teknoloji ile yenilenen Sport Heritage ailesi yenileniyor. Tüm XSR modellerinin kendilerine özgü farklı amaçları vardır ve kendilerini rahat hissettikleri farklı yol koşulları bulunur. XSR900 gücünün serbest bırakılabileceği bir ortam ararken XSR125 kendisini şehrin sokaklarında rahat hisseder. XSR700 ise virajlı yollardan ve bitip tükenmek bilmeyen dönemeçlerden korkmadığı ve şehir içi alanlarda kolayca manevra yapabildiği için her iki dünyanın da doğasına uygun mükemmel bir karışımdır. Yeni nesil Deltabox tarzı şasi, XSR900'ün Yamaha Heritage tasarımı ile en ileri yol sporları teknolojisini nasıl benzersiz şekilde harmanladığının mükemmel bir örneğidir.
Yeni MT-10 "Torkun Efendisi"...
MT-10'dan MT-125'e kadar Yamaha'nın Hyper Naked serisi Avrupa'da 290.000'den fazla satılan Yamaha'nın en başarılı motosiklet serisi ve bu seri her geçen gün yenilenerek satış rekorları kırmaya devam ediyor. 2021 yılında tamamıyla yenilenen MT-07 ve MT-09, MT-09 SP modellerinden sonra, MT-10 ve MT-10 SP de yenilendi ve EU5'e geçti. MT serisi 2022 sürprizi yeni Cyan Storm rengi... Yeni MT-10 2022'de "Torkun Efendisi" olarak tahta oturacak. MT-10'un R1 stili yüksek torklu CP4 motoru, Yamaha'nın bugüne kadar Naked türü bir motosiklete taktığı en dikkat çekici motor.
TMAX TECH MAX Tamamen yenilendi.
Bu yıl Eicma'da en çok şaşırtan Yamaha modeli TMAX Tech Max oldu. Tamamen yenilenen TMAX Tech Max bağlantılı 7 inç TFT ekranının ve tam harita destekli Garmin Navigasyon donanımının yanı sıra agresif yeni tarzı, geliştirilmiş ergonomisi ve modelin birinci sınıf teknik özelliklerinin altını çizen ısıtmalı sele ve elcikler, hız sabitleyici, ayarlanabilir arka süspansiyon ve arkadan aydınlatmalı düğmeler gibi özellikler onun tartışmasız en üst düzey MAX olmasını sağlıyor. Akıllı Anahtar cepte olduğu sürece TMAX Tech MAX'i kullanmak çok kolay. Yeni tasarlanan 2 düğmeli arkadan aydınlatmalı kontak anahtarının kullanımı hiç olmadığı kadar basit.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın