Yamaha, Eicma'da Motosiklet Dünyasının Sınırlarını Çizdi

Milano'da kapılarını açan motosiklet dünyasının podyumu Eicma'da global markalar yeni teknolojileri ile boy gösterdi.

Yamaha, Motosiklet Dünyasının Sınırlarını Çizdi

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