Yapay Zeka, Bu Sahte Ünlü Yüzlerini Üretti!
Nvidia'nın üzerinde çalıştığı yapay zekanın ürettiği "sahte ünlü yüzleri" hem şaşırtıyor, hem da biraz korkutuyor!
Facebook ve Prisma, yapay zeka yardımıyla günlük fotoğrafları ve videoları sanat çalışmalarına dönüştürürken Nvidia, tamamen gerçekliğe yönelmiş durumda. Ekran kartı üreticisi, yüksek çözünürlüklü sahte insan fotoğrafları oluşturmaya yarayan generative adversarial network (GAN) adlı yapay zekanın kullanımını anlatan bir araştırma raporu yayınladı.
Videoda izleyebileceğiniz üzere sonuçlar hem etkileyici, hem de aynı oranda tüyler ürpertici. GAN daha önce Google tarafından DeepDream deneyinin bir parçası olarak kullanılsa da, böyle bir amaç için kullanılmamıştı. Nvidia'nın deneyinde teknoloji, iki sinir ağını karşı karşıya getiriyor. İzlenen yöntemde bir algoritma resim oluşturmakta, diğer algoritma ise ayrıştırmakta (bu görüntüleri gerçek örneklerle karşılaştırmak) kullanılıyor.
Nvidia'nın "aşamalı" yöntemi, GAN'ın düşük çözünürlüklü görüntülerden bilgi almasını ve HD'ye kadar ulaşmasını sağlıyor. Firma, yüzleri normal insanlar yerine CelebA HQ veritabanındaki ünlülerden alıyor.
Zeynel A. Öztürk
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