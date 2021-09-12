Yarasalardan Gelen Bir Virüs Daha: Nipah Virüsü Korkutuyor!

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaleti, geçtiğimiz hafta sonu 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Nipah virüsü salgınını hızlıca kontrol altına almaya uğraşıyor.
Hindistan basınında çıkan haberlere göre çocuk, 29 Ağustos'ta kötü bir ateş ve diğer semptomlarla Kozhikode şehrinde özel bir kliniğe götürüldü. Şehir genelinde çok sayıda farklı hastaneye nakledildikten sonra 5 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Hastadan alınan örnekler Nipah virüsü ile enfekte olduğuna dair şüpheleri daha sonra doğruladı.
Nipah, insanlarda asemptomatik enfeksiyondan akut solunum yolu enfeksiyonuna, nöbetlere, komalara ve ölümcül beyin şişmesine kadar çeşitli semptomlara neden olabilen yarasa kaynaklı bir virüs. Virüs, yarasalar veya domuzlar gibi enfekte hayvanlarla doğrudan temas ve ayrıca enfekte bir kişi veya vücut sıvıları ile yakın temas yoluyla yayılıyor. Salgınlar nispeten düşük sayıda enfeksiyona neden olma eğilimindeyken, enfekte olanların yüzde 40 ila 70'inin hayatını kaybetmesi ile yüksek bir ölüm oranına sahip.
Sağlık yetkililerinin, çocuğun ailesi ve yakın çevresinde bulunan 30 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 54 yüksek riskli temaslıyı yakından takip ettiği bildiriliyor. En az 11 kişi Nipah virüsü belirtileri gösteriyor. Endişe verici bir şekilde, şu anda Nipah virüsü enfeksiyonları için lisanslı tedaviler veya aşılar bulunmuyor.
Hastalık ilk olarak 1998'de Malezya'da 105 ölümle 265 akut ensefalit vakasına neden olan bir salgın sırasında tanımlandı. Malezya 1999'dan beri herhangi bir vakadan kaçınmayı başardı, ancak son 20 yılda Bangladeş ve Hindistan'da başka salgınlar meydana gelmeye devam etti.
Kerala Sağlık Hizmetleri yaptığı açıklamada "Bu, Nipah'ın eyaleti üçüncü kez etkilemesi. 2018 ve 2019'un başlarında, Nipah virüsü doğrulandı" dedi.
Ayrıca Kerala Sağlık Hizmetleri, halka, iyi hijyen uygulamak, hasta çiftlik hayvanlarından kaçınmak ve yarasa habitatlarından uzak durmak gibi virüsün daha fazla yayılmasının nasıl önleneceği konusunda tavsiyelerde bulundu. Yetkililer ayrıca hastalık hakkında farkındalığı artıracak ve enfekte kişilerin olası temaslarını belirlemek için kapıdan kapıya gözetim gerçekleştirecekler. Hayvancılık Dairesi, çocuğun ailesinin mülkünde tutulan iki hasta keçiden alınan numunelerin test sonuçlarını bekliyor.
Bu Nipah salgını, Kerala COVID-19 vakası dalgasıyla dolup taşarken ortaya çıkmış durumda. Associated Press'in belirttiğine göre, Pazartesi günü, Hindistan'ın günlük toplam 31.222 COVID-19 vakasının yaklaşık 20.000'i güney Hindistan'daki eyalette kaydedildi.
Son yıllarda, şiddetli bir Nipah salgınının Asya'yı vurabileceğine dair artan endişeler var ve sağlık yetkilileri daha önce virüsün küresel bir salgına neden olma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyordu. Neyse ki, Kerala'daki durum şu anda büyük bir küresel endişe kaynağı değil ve önceki salgınlara bakılırsa, hastalığı kontrol altına almak mümkün olacak. Yine de, Hindistan'ın durum daha da kötüye gitmeden bu salgını ortadan kaldırmak istediği kesin...
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