Yarasalardan Gelen Bir Virüs Daha: Nipah Virüsü Korkutuyor!

COVID-19 gerçekten yarasalardan mı bulaştı bilmiyoruz. Ama yarasalardan bulaştığına emin olduğumuz ve son derece ölümcül bir virüs daha var ve korku saçıyor...

  • Levent Öztürk
Yarasalardan Gelen Nipah Virüsü Korkutuyor!
Shutterstock

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