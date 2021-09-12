Yarasalardan Gelen Bir Virüs Daha: Nipah Virüsü Korkutuyor!

COVID-19 gerçekten yarasalardan mı bulaştı bilmiyoruz. Ama yarasalardan bulaştığına emin olduğumuz ve son derece ölümcül bir virüs daha var ve korku saçıyor...

12 Eylül 2021 00:02

Levent Öztürk