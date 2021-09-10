İnterneti Bekleyen Büyük Tehlike: İnternet Aylarca Kesilebilir!

Bilim insanları, uzun süredir büyük bir güneş fırtınasının gezegenimizin elektronik altyapısı üzerindeki etkileri konusunda endişede olduklarını dile getiriyordu. Ancak yeni bir çalışma, yeterince güçlü bir Güneş fırtınasının tüm kıtaları günlerce hatta aylarca internetsiz bırakabileceğini öne sürüyor.
Geçen ay SIGCOMM 2021 konferansında sunulan çalışma, California Üniversitesi'nden yardımcı doçent Sangeetha Abdu Jyothi tarafından hazırlandı. İçinde, kıtaları birbirine bağlayan ve deniz altından geçen iletişim kablolarının 1800 ve 1900'larda Dünya'yı vuran büyüklükte bir Güneş fırtınasından nasıl etkileneceği araştırılıyor.
Abdu Jyothi, konferansta bildirisini sunarken, "Altyapımız büyük ölçekli bir güneş enerjisi olayı için hazır değil. Hasarın boyutunun ne olacağı konusunda çok sınırlı bir anlayışımız var" dedi.
Aslında Güneş fırtınaları Dünya'ya doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Zira Güneş fırtınaları sonrasında oluşan ve Dünya'ya doğru gelen manyetik parçacıklar Dünya'nın manyetik alanı tarafından saptırılıyor. Bu saptırma sırasında çıkan ışınları bizler "kutup ışıkları" olarak adlandırıyoruz.
Ancak zaman zaman Güneş fırtınalarının boyutu inanılmaz büyüklüklere ulaşabiliyor. Bu durumda Dünya'nın manyetik alanı yüksek hızla ve yüksek enerjiyle gelen çok sayıda parçacık ile başa çıkmakta zorlanıyor. Bu parçacıklar biyolojik yaşam için bir tehdit oluşturmasa da elektronik cihazları bozabiliyor, hatta yanmalarına bile neden olabiliyor.
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