İnterneti Bekleyen Büyük Tehlike: İnternet Aylarca Kesilebilir!

Güneş'imiz bir sinir krizi geçirirse, internet aylarca kesintiye uğrayabilir. Güneş fırtınaları, interneti kesintiye uğratabilir!

İnternet aylarca kesilebilir!

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