Yavaşlatanların Arasına YouTube da Katıldı

Covid-19 nedeniyle birçok şirket, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmiş durumda. Evinde kalan kullanıcıların hepsi çalışmadığından, Netflix, YouTube gibi hizmetlere olan erişim, son günlerde arttı.
Artan bant genişliği talebini karşılamak için içeriklerinin bit oranını düşüren Netflix'in izinden giden firmaların sayısı giderek artıyor. Google, Sony ve Microsoft, sırasıyla YouTube, PlayStation ve Xbox hizmetlerinde internette aşırı yüklenmeyi önlemeye yönelik kısıtlamalar getirdiler.
İlk olarak Avrupa'da varsayılan çözünürlüğü düşüren YouTube, şimdi ise dünya çapında varsayılan video çözünürlüğünü 480p'ye çekti. Yani YouTube'ta açtığınız her video, artık 480p olarak oynatılmaya başlanacak ancak isterseniz daha yüksek çözünürlüğe geçebileceksiniz. Değişiklik kademeli olarak sunulduğundan, henüz herkese ulaşmamış olabilir. Değişikliğin en az 30 gün geçerli olması bekleniyor ancak yaşanacak gelişmelere göre bu süre uzatılabilir.
Sony ise hız değişikliklerini PlayStation blog sayfasında açıkladı. Firma, Avrupa'daki oyun indirme hızını kısıtlayacağını söyledi, ancak oynanışta herhangi bir değişikliğin olmayacağının garantisini verdi.
Microsoft ise yaptığı açıklamada "performans ve kullanım trendlerini yakından, aktif olarak izleyeceğini ve optimize edeceğini" söyledi. Firmanın şimdilik herhangi bir kısıtlama yapmadığı anlaşılıyor.
Epic Games, Steam'in sahibi Valve ve Nintendo gibi oyun dağıtımcılarının bu tür kısıtlamalar yapıp yapmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi.
Önde gelen Amerikan içerik sağlama hizmeti Akamai, oyunlara gelen güncellemelerin "kabaca 30.000 web sayfası" kadar trafik oluşturduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle oyun platformlarının bant genişliğine yönelik önlemler alması şaşırtıcı değil.
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