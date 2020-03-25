Netflix'in Popüler Dizilerinin Yeni Sezonları, Corona Kurbanı Olabilir

Eğer geçtiğimiz yıllar içerisinde takip ettiğiniz çok sayıda Netflix dizisi varsa, bu yıl sizin için pek de tatmin edici geçmeyebilir. Dördüncü sezonu beklenilen doğaüstü gerilim dizisi Stranger Things ve başarılı ortaçağ fantezi serisi The Witcher, Coronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.
Netflix baş içerik yetkilisi Ted Sarandos, Covid-19 salgını sebebiyle akış hizmetinin orijinal dizilerinin yapımının dünya genelinde durdurulduğunu, çekimlerin ve kişisel görüşmelerin ilri bir tarihe ertelendiğini doğruladı.
Netflix dizilerinin yayımdan hatırı sayılır bir süre önce tamamlanmasından dolayı bu durumun çok yakın olan dizi yayımlarını etkilemesi beklenmese de, çekimlerin henüz erken aşamasında bulunan dizilerin ertelenmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Ayrıca Netflix, eğer yapım gecikmeleri devam ederse etkilerin 2020 yılı içerisinde daha net gözükeceğini söylüyor.
Sarandos, dizilerin tüm bölümlerini bir anda yayımlamalarından dolayı ileri dönük çalıştıklarını ve planların ilerisinde bulunduklarını söylerken, önümüzdeki birkaç aylık dönemde bir aksama yaşanmasını beklemediklerini de sözlerine ekliyor.
Stranger Things veya The Witcher hayranları içinse bu açıklamalar, dizi yayımlarında ciddi ertelemeler anlamına gelebilir. The Witcher'ın ikinci sezonunun 2021 yılında yayımlanması bekleniyordu ve bu yapım gecikmesinin uzunluğuna göre, dizi yılın daha ileri dönemlerine veya 2022 yılına ertelenebilir. Şubat 2020 tarihinde çekimlerin başlandığı düşünülürse, kapanıştan önce çok fazla çekimin yapılmadığı tahmin edilebilir.
Stranger Things'in dördüncü sezonunun yapımına ise Mart 2020'de başlanmıştı ve dizinin ne zaman yayımlanmasının planlandığı belli değildi. Duffer kardeşler yayım tarihlerini genellikle kamusal günler (ABD için) çevresinde tutuyorlar - Cadılar Bayramı, 4 Temmuz (ABD Bağımsızlık Günü) gibi – ve yaşanacak bir ertelenme, yapılan planlarda ciddi sorunlara yol açabilir ve hatta aynı tarihi korumak için dizinin bütün bir yıl ertelenmesi bile söz konusu olabilir.
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