Samsung, yeni orta seviye telefonu Galaxy A31'i tanıttı. Geçen sene piyasaya sürülen Galaxy A30s'nin yerine geçen A31, bazı teknik özelliklerde geliştirmeler yapsa da, çok büyük bir yenilikle gelmiyor. Firma, Galaxy A serisine ait A51 ve A71'i geçen sene aralıkta tanıtmıştı.
Yeni telefon, Samsung'un Infinity-U ekranıyla geliyor ve 6,4 inç ekran boyutu, 20:9 en-boy oranı sunuyor. AMOLED teknolojisini kullanan ekranın çözünürlüğü, FHD+ olarak belirtiliyor. Arka yüzdeki kamera modülünün şeklinin Galaxy S20'dekine benzer bir hale gelmesi dikkat çekiyor. Kameranın kendisinde de önemli geliştirmeler var. Ana kamera 48 megapiksele yükseltilirken, diğer kameralar sırasıyla 8MP ultra geniş açılı, 5MP makro ve derinlik sensöründen oluşuyor.
Sekiz çekirdekli 2GHz işlemciye sahip telefonda modele göre 4GB veya 6GB RAM bulunuyor. 5.000mAh pil gücü sunan Galaxy A31, 15W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 20MP f/2,2 ön kamera, ekran içi parmak izi tarayıcısı, 3,5mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası, USB-C, Android 10 ve One UI 2.0 var.
Renk seçenekleri olarak Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red ve Prism Crush White ile gelecek olan Galaxy A31'in fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.
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