Yaz Tatilinde Dijital Güvenlik İçin 9 Öneri

Aşılanmanın hızlanması ve Covid-19 kısıtlamalarının esnemesiyle birlikte vatandaşlar tatil hazırlıklarına başladı. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığı mağduru olmadan uygun bir tatil planladıysanız, tatilde de dikkat etmeniz gereken noktalar var.